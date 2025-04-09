川普對等關稅上路　經濟部公布「台灣輸美產品」課稅一次看

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

美國總統川普祭出對等關稅，台灣出口至美國的產品最高將被加徵32%關稅正式上路。經濟部整理相關說明並公布於國際貿易署網站，提醒業者出口前務必掌握最新稅則資訊，並與美國買家充分溝通。

經濟部說明，根據美國行政命令，我國輸美產品課稅分為3類，第1類為原本已加徵25%國安關稅的鋼、鋁、汽車及其零件；第2類為僅課徵原有最惠國待遇（MFN）稅率的產品，包括銅、藥品、半導體、木材、特定關鍵礦物與能源產品；第3類則為除上述以外的所有其他產品，將在MFN稅率基礎上加徵32%對等關稅。

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類別 課稅方式 產品範圍 一 原第一欄關稅 + 25% 232條款國家安全關稅 鋼、鋁、鋼鋁衍生品、汽車及汽車零件 二 只課徵原第一欄關稅 銅、藥品、半導體、木材相關產品、特定關鍵礦物、能源及能源產品 三 原第一欄關稅 + 32%對等關稅（針對「美國成分」另有豁免規定） 除上述範圍外的所有產品

經濟部表示，關稅課徵依產品裝船時間而異，美東時間4／5凌晨前已裝船及運送中的貨品，僅課原有關稅；4／5至4／9間裝船者，除原稅外再加徵10%；而4／9凌晨起裝船者，將全面適用32%對等關稅。為避免濫用「在途例外」，美方規定最晚報關期限為5／27凌晨前，且須符合裝船時間等認定條件。

裝船時間 課稅方式 4/5前 僅課徵原應課關稅 4/5至4/9 原應課關稅 + 10%對等關稅 4/9後 原應課關稅 + 32%對等關稅

此外，若輸美產品含有20%以上的「美國成分」（美製零組件或原料），該部分價值可免加徵對等關稅，僅課MFN稅率；申報時須使用9903.01.34稅號，並以兩行報關，分別標示美國與非美國成分的價值、數量及稅則。

經濟部提醒，若產品原已被美方課徵反傾銷或平衡稅，仍需依規繳納，對等關稅不具排除效果。由於美方採個案認定，建議業者出貨前應查明稅則號列並備妥相關證明文件，避免通關受阻。