大陸美國線退艙比例高達五成、台灣約三成　每大箱運價跌400美元

▲大陸市場美國線貨載近五成取消訂單。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

昨(9)日美國對等關稅開始實施，中國大陸出口商面對104%關稅，香港的攬貨業與大陸的船公司高階指出，昨日已經見到美國線近五成貨載取消訂艙，美西線每大箱(40呎櫃)運價從2300美元跌到1700-1800美元，約是貨櫃船公司的平均成本價；台灣市場貨量減三成，美西線每大箱運價從平均2400美元跌到2000美元左右，估計後續價量都會繼續下修。

香港的大型攬貨公司高階指出，像家電、家具、螺絲螺帽、鋼鐵、鋁製品、化工品、輪胎等低利潤的貨物，都已經沒有出貨的條件，現在還看得到出貨的是品牌衣鞋與玩具等利潤較高，且有季節性，不能放的商品。

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國內超大型攬貨公司負責人認為，川普這個狂人碰上共產主義國家領導人的民族主義與國格問題，演變成硬碰硬結果，川普揚言他在等中國的電話，但是估計習近平是不會打電話的，而中美兩國的貿易大戰，全球經濟都會被動搖。

香港的攬貨業者認為，美國一定會調整對等關稅，因為這項稅賦對美國民眾打擊太大，所有商品估計都會價格大漲，造成嚴重通膨問題，上周六(5日)美國全國各地全美超過50萬人報名參加1200多場集會、遊行或抗議活動，抗議主題為「Hands Off」，即住手、不要胡亂干預。

美國約佔中國出口總貨量的兩成，對亞洲-美國航線來說，約占了近六成的貨量，比重相當高，貨櫃船運市場龍頭地中海航運(MSC)因為單獨經營，動作很快，已經減了近半數航班，聯盟船因為要經過聯盟會議，動作比較慢，但估計也是會進一步減班。

貨櫃船公司高階指出，貨櫃船運市場已經好了五年，2003年到2008年也是好了五年，現在的關稅大戰感覺就像2008年的金融海嘯，殺傷力很大。

波羅的海國際航運公會(BIMCO)的數據顯示，自今年年初以來，中國出口貨物的平均貨櫃運價下降了28%，是20年來第一季度最糟糕的情況。中國貨櫃運價指數(CCFI)根據23家定期船公司的數據，反映了大陸10個主要港口的總體出口運價水準，該指數從年年初的1548跌至第一季度末的1112，降幅達28%，這主要是由於現貨運費創下歷史新高。

BIMCO首席航運分析師Niels Rasmussen指出，自2006年以來，CCFI在第一季度平均只下降了2%，只有四次下降超過10%。第二糟糕的年份是2023年，第一季度開始到結束的平均利率下降了24%。