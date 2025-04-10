台股暴漲！專家勸保守「進場只買1類股」：關稅只是暫停90天

▲今日台股開盤暴漲。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布將全球各國的對等關稅暫時降至10%，為期90天，台指期今（10）日開盤飆漲停，台股9點開盤接續表演，指數以大漲逾1601.33點、最高來到18993.09點。財經作家狄驤表示，不確定尚未消除，還是會保守一點，建議以「價值成長股」為觀察重點。

財經作家狄驤在臉書發文，「各位觀眾，台指期漲停，跌停看過兩次了，但漲停真的沒看過」，不過川普說關稅暫緩90天，「90天後怎麼辦？」意味著不確定性尚未消除，投資策略還是以保守為主。

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狄驤提到，過去大牛市的情況下，多數投資人是以題材股為主，但現階段有不確定性，「需要以價值成長股為觀察重點」；至於大盤的話，他建議，仍要耐心等待看得懂的盤再出手，「台指期漲停我還看不懂，頂多以風險有限的選擇權組合單進行了」。

台股今日大漲逾9.3%、盤中漲逾1620點，開盤30分鐘上市逾660檔攻上漲停，連上櫃則有逾890家漲停。至於主要權值股表現，台積電（2330）以上漲78元、863元漲停價開出，鴻海（2317）以上漲11元、123.5元漲停價開出，聯發科（2454）以上漲115元、1300元漲停價開出。

◎免責聲明：本文非任何投資建議與參考，投資人應獨立判斷、自負盈虧。