快訊／上市櫃890家喜迎漲停　4檔ETF臉綠投資人嘆「又被巴」

▲台股示意照，非當事人。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普關稅政策髮夾彎，突然宣告除中國增至125％以外其餘75國皆延緩90天上路，台股今（10）日大漲逾9.3%、盤中漲逾1620點，開盤30分鐘上市逾660檔攻上漲停，連上櫃則有逾890家漲停，不過有4檔ETF臉綠摜至跌停，有投資人私下哀嘆「又被巴」。

4檔台股反向ETF元大台灣50反1（00632R）、國泰臺灣加權反1（00664R）、富邦臺灣加權反1（00676R）與群益台灣加權反1（00686R）今日開盤即摜跌停，其中以00632R委賣張數超過9萬張最驚人，00664R也有逾4萬張委賣難以消化。

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台股今日在台積電（2330）、鴻海（2317）等多檔個股漲停慶祝下，指數飆漲逾1622點，漲幅9.33%，創台股史上最大盤中漲點、漲幅，上市公司660家漲停，上櫃則有逾230家亮燈慶祝。

有投資人私下指出，過去擁抱台股都做多，最近看行情不穩為求避險增買反向ETF，萬一下跌可以「撿一把沙」，結果想不到這周行情洗三溫暖，周一至周三共大跌3906點，才建好反向ETF的部位又遇到跌停，感嘆「兩邊都被巴」。