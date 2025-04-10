川普對中徵125％關稅　郭智輝曝5方法防陸貨洗產地

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

川普政策急轉彎，雖暫緩75國對等關稅實施90天，但對中國關稅卻拉到125％，市場憂心會有中國貨來台灣「洗產地」的方式，影響台灣談判及信譽，對此，經濟部長郭智輝今（10）日表示，經濟部對於違規轉運有5大方法，防止陸貨透過台灣洗產地。

經濟部長郭智輝今赴立法院經委會進行專題報告，多名立委關注，美國對中國課徵125％關稅，最怕的就是洗產地，在中國投資生意人來說壓力很大，很多工廠已經暫時歇業，這時會有很多投機的人，想要來洗產地，經濟部該怎麼應對？

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郭智輝表示，洗產地的部分，對於違規轉運有幾個做法，第一個是加強陸貨銷台、輸美監測，第二加強對業者宣傳，第三建立違規業者名單，把名單公開表述；第四若還是違規裁罰從嚴，第五運用反傾銷措施，防止透過台灣洗產地，這是美國對關稅談判的重點之一。

郭智輝指出，也建議廠商不要回台灣，會違反美國洗產地的規範，但可以協助在其他生產地，比如越南、泰國等。

經濟部次長賴建信補充，裁罰會從嚴，最嚴重可取消登記證，現階段最重要是產品監視，從中國進來台灣、台灣輸美等，貿易署跟財政部都有對接資料，對進出口廠商也會進行宣導，也希望把過去查緝出的違規名單列出來，從這幾個方面減少因為傾銷違規轉運、「洗產地」的問題。

另立委也關心台灣接下來何時與美國談判，是否加大對美採購。郭智輝說，經盤點政府及國營事業，預估未來10年應該可對美國加大採購2000億元，且這還不包括民間企業，也相信台灣可在第一波談判之中。