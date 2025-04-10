跟他學理財「短時間就賺到1千萬」！帳號曝全笑噴：謝謝川投顧

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

受川普關稅戰影響，台股連續暴跌3天後，又因關稅大轉彎，今（10）日全場維持高檔震盪，終場收復萬九，創下史上最大漲點與漲幅，成交量1975億元。就有網友喊要跟某位股市老師學理財，貼出該位老師的X帳號，稱短時間就能賺到1000萬。其他人見狀紛紛笑翻，因為那個正是川普的帳號。

有網友在Threads貼出川普的X帳號截圖，「最近常在看 Donald J. Trump 的理財，他對股市的洞察力真的很厲害，讓我受益匪淺。如果你也想在短時間內賺到1000萬 ，真的可以跟著他一起學，內容非常有參考價值。」

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貼文一出，就有人秒看出原PO是用很常見的「詐騙文」當哏反串，紛紛笑呼，「這文本很詐騙」、「超好笑，害我直接在辦公室笑出豬叫」、「已看，請問哪裡獲取紙板，已應徵大安森林公園管理員。」還有網友跟著起鬨，Tag川普的IG帳號「可以看看 @realdonaldtrump 投資筆記，獲益匪淺」。

其他人則留言，「川普他是我大哥，目前全球唯一想要什麼樣的K線自己畫的男人，任何的程式單交易、投資心法、財經、經濟學術理論，在我大哥面前都只是個渣」、「讓我多按了五股 NVDA，效果顯著，謝謝川投顧」、「他就是莊家」、「自己當裁判怎輸？」