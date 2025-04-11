高股息ETF避險資金簇擁　00878三檔人氣最旺

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

川普對等關稅戰針對75國延長90天，台股迎來反彈契機，由於市場仍處於震盪期，資金也湧向具配息概念ETF，今（11）日國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）人氣十足，三檔在10點左右相繼翻紅， 00878、00919成交量突破10萬張，0056成交量也有8.5萬張。

4月份統計共有19檔ETF發放197.73億元現金股利，00919發放106億元最多，00919基金經理人謝明志表示，台股行情震盪主要受到川普關稅議題擴大，以及通膨預期上升與美國景氣衰退憂慮，短期在關稅戰難定調下，台股呈現區間波動的可能性仍高，不過若後續川普待達成其談判目標，也可望連帶出現降稅、減少科技監管、強化AI與美國基建等利多上桌，仍有助進一步帶動台灣相關供應鏈商表現。

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00878擁有兩成金融保險類股，同時包含通信、內需族群，布局相當多元，能達到風險分散效果，國泰投信ETF研究團隊點出，川普透過對等關稅方式，期望可以在短期內及改善貿易順差問題，估計在幾個月內全球金融市場都會呈現凌亂狀態，需要一點時間讓市場消化利空消息，在人為因素尚未去除之前，任何的反彈都建議保守看待，應多留意資金分配，切勿過度單筆重壓，若股市陷入過度恐慌，導致跌幅過劇，則可藉機布局，定期定額仍是首選的投資策略。



