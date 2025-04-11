台股黑翻紅急拉900點！　分析師：17306不破可視為止跌

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝攝）

記者巫彩蓮／台北報導

川普宣布75國對等關稅延後90天，激勵昨（10）日台股反彈1600多點，惟受到美股挫低影響，今（11）日台股呈現開低狀態，以18418點開出，萬寶投顧執行長王榮旭表示，台股只要不跌破17306低點，都算是處在止跌反彈格局中，但並不會一路上漲彈升，信心不足籌碼還是賣股出場，因此其間盤勢震盪在所難免，有時候出現「以盤代漲」。

川普宣布延後關稅激勵全球股市大舉反彈，台股4月9日跌到17306.97點之後，昨天反彈1600多點，重返19000大關，然而受到美股下挫，今日呈現開低，又開低之後，則又翻紅拉了300點，回到19000點之上。

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台股行情大洗三温暖，王榮旭指出，只要有守住17306低點不破，台股就算止跌，但投資人不能寄望行情一路反彈而上，就像在多頭行情大漲過後會休息，昨天台股大漲1600點，今天開低回跌是可以被接受，只要漲幅不要全數吐回去。

然而，關稅戰不確定因素仍在，也會牽動市場氣氛，王榮旭分析，台股這一波跌深反彈過程中，信心不足籌碼會陸續退場，因為不能寄望台股一路反彈而上，其間會出震盪整理，甚至會有「以盤代漲」現象出現。

