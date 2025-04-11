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快訊/大陸輸美貨已少掉七成且續減　東南亞國家補不了大陸貨的缺口　

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲東南亞的貨估計最多僅能補約大陸貨三成的缺口。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

國內超大型攬貨公司負責人與香港超大型攬貨公司高階指出，中國大陸運往的美國的貨載已經少掉七成，且持續減少中，估計很多訂單會轉到東南亞，但東南亞最多僅能補約三成的缺口，而且東南亞以低階貨為主，化工、鋼鐵、居家用品與高端貨補不了，估計兩岸三地開往美國的航班，僅能裝到五成左右的貨，應該會與華東、華北的航班併班。

船公司兩岸三地-美國航線，都是用華南這組船在走，目前大陸還有在出的貨，都是之前的訂單，主要是高利潤的品牌貨，估計貨量還會持續下降，以白宮官員最新公布的大陸貨145%稅率，已經幾乎沒有貨可出了。

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香港中文大學前海國際研究院院長鄭永年教授對談中美關稅時提到，關稅之爭是有限度的，只要關稅加到60%-70%，跟加到500%其實沒區別，都沒法做生意了，就是脫鉤了嘛。

攬貨公司估計船公司在大陸-美國的兩組船會併為一組，也就是將華南與港台這組與華東、華北-美國的航班整併，而船隻停航仍需支付固定成本，目前大陸市場美國線運價已經是成本價，估計在大陸貨無法輸往美國之前，船公司美國線是要虧本營運的。

超大型攬貨公司負責人指出，亞洲運往美國的貨載，最高曾經高達七成，目前也還有六成左右，東南亞近幾年才發展起來，且以紡織品、家電、農產品為主，補不了大陸貨的缺口，估計美國消費者很快又要上街抗議。

外媒傳出北京政府已出售500億美元，約新台幣1.64兆元美國公債，剩餘7108億美元，約新台幣23.3兆元將依計畫逐步完全出清。另存放在聯準會(Fed)紐約分行的2262噸黃金，也已運回北京及上海金庫保管。摩根大通前首席策略師科拉諾維奇(Marko Kolanovic)表示，債券市場的崩盤很可能讓白宮陷入困境。

另據央視新聞報導，4月9日，大陸外交部駐港公署發言人就美國對華加征嚴重不合理關稅致信《南華早報》，提到面對經濟霸凌，中方將奉陪到底，我們要正告美方：妄圖揮舞關稅大棒逼迫世界各國打電話認輸的野蠻人永遠不要指望等到中國的電話。

白宮官員10日向媒體澄清，美國對進口自中國商品實際加徵的總關稅稅率應為145%，因為除了125%對等關稅，還要加上之前因芬太尼對中國徵收的20%關稅。

陽明海運前董事長謝志堅指出，全美零售聯合會本月8日將原預估美國7月貨櫃進口量減13.9%提高為減27%，8月則估減28%，不過因為川普在9日宣布除中國外，其他國家對等關稅暫緩90天實施，預估數字估計會再調整。

精神科名醫沈政男在臉書貼文表示，川普朝令夕改，高額關稅先暫停90天，連親近的官員都是看到他的網路貼文才知道，他認為是中國的強硬，幫助了那75個國家。

謝志堅認為，美國進口商即使向東南亞等其他國家搶購商品，也補不了大陸貨的缺口，中國與美國都有各自的壓力，中美遲早是要上談判桌的。

關鍵字： 大陸輸美貨少掉七成且續減東南亞補不了缺口　

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