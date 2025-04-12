聯發科MDDC 2025與夥伴加速Agentic AI普及化　天璣9400+ 5G旗艦亮相

▲聯發科。（圖／記者廖婕妤攝）

記者高兆麟／綜合報導

聯發科技（2454）於深圳舉辦天璣開發者大會（MDDC 2025），聚焦AI技術和產業變革趨勢，探討Agentic AI應用體驗和技術發展新商機，並分享天璣開發工具集（Dimensity Development Studio）與全面升級的天璣AI開發套件2.0，以提供開發者高度整合AI與遊戲應用程式需求的一站式可視化智慧開發工具。聯發科技於同場發表天璣9400+ 5G旗艦晶片，以第二代全大核CPU架構，提供卓越的生成式AI與Agentic AI能力，讓終端裝置AI體驗再升級。

聯發科技總經理暨營運長陳冠州表示，AI產業全面崛起並催生全新形態的AI體驗；下一波AI浪潮更將從Agentic AI延伸而來。聯發科技一直以來，引領最先進的AI技術與生態體系發展，每年透過20億台邊緣裝置，將Agentic AI從技術概念轉化為全民觸手可及的AI體驗，賦能萬千應用，實現從傳統AI到生成式AI與Agentic AI的跳躍式升級。

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為加速產業生態融合與技術共創，聯發科技攜手阿里雲通義千問、傳音、面壁智能、摩托羅拉、OPPO、榮耀、vivo、微軟、小米等全球合作夥伴和開發者，共同驅動Agentic AI技術與應用的創新和發展，並邀請引領業界的夥伴包括Agentic AI應用、大型語言模型和手機等技術專家，分享天璣AI開發套件在裝置端的AI部署應用與其所創造的商業價值。聯發科技正式發布的開發者工具集（Dimensity Development Studio）包含Neuron Studio與Dimensity Profiler，同時提供整合AI與遊戲應用程式需求的一站式可視化智慧開發工具，讓開發者享有全程智能且高效的完整開發體驗。

Neuron Studio是聯發科技所打造的一站式AI應用開發工具環境並具備以下特性，包含透過整合MLKits開發工具，讓開發者只需一套模型開發工具就能全部搞定、支援神經網路自動調校，自動優化與配置效能與記憶體使用至最佳狀態、全程監測跨模型分析，讓開發者可同時擁有完整視角與執行流程細節，大幅節省模型分析時間，進而達成架構更優化，開發更省時的效益。

聯發科技持續洞察廣大開發者需求，持續針對天璣平台的遊戲效能分析、流暢度優化、能效提升、畫質提升等關鍵領域投入研發資源，提供更高效的解決方案，為開發者與玩家帶來更佳體驗。

在MDDC 2025大會上，聯發科技率先推出一站式效能分析工具Dimensity Profiler，涵蓋CPU、GPU、NPU、記憶體、FPS、溫度、功耗、網路連線等核心效能指標，並提供「即時、回放、逐格、深度回放」四大分析模式，以支援開發者全方位的遊戲調校，充分釋放天璣平台效能潛力，讓行動版遊戲在優化過程能輕鬆達標。

此外，聯發科技還推出天璣AI開發套件2.0，以Agentic AI工具賦能開發者發展更多使用者AI體驗應用。其中，Gen-AI Model Hub適配模型數量已是上一版的3.3倍，為開發者提供更多樣化的全球主流模型選擇；推出開源彈性架構，讓開發者可自由選擇模型並加速部署。天璣AI開發套件2.0還率先支援DeepSeek四大關鍵技術：混合專家（Mixture of Experts, MoE）模型、多符元預測（Multi-Token Prediction, MTP）、多頭潛在注意力（Multi-head Latent Attention, MLA）機制、以及FP8（8-bit Floating Point，FP8）推理，可使符元產生速度提升達2倍、記憶體頻寬佔用量則可節省50%。同時，透過天璣AI開發套件2.0，裝置端LoRA訓練速度可提升50倍以上。