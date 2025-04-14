因應關稅風暴　長華科宣布實施庫藏股「預計買回1.5萬張」

▲長華科技。（圖／翻攝自官網）

記者高兆麟／綜合報導

考量到全球經貿情勢不穩，為照顧股東權益，長華科技（長科*，6548）擬調整未來股息政策，將固定配發股息金額作為收購庫藏股之用，並於14日董事會決議實施庫藏股，擬自4月15日至6月14日買回15,000張，價格區間訂在新台幣22.65元至51.2元。

長科自2023年第1季實施每季配息，最近兩個季度的現金股息皆為每股0.45元，每季配息總金額約為4.7億元。依照公司過往的配息原則，第2季董事會所決議的股息應於10月發放。然而，近期全球經貿情勢不穩，美國關稅風暴效應短期內恐無法消除，基於照顧小股東權益的考量，因此長科於14日召開董事會決議實施庫藏股，將季度配發股息之金額作為買回庫藏股之資金來源。

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長華科技表示，實施庫藏股潛在優點在於可讓股東有機會享受股價上漲的資本利得，相較於領取股息要課稅，而資本利得則無須課稅。此次實施庫藏股擬自4月15日至6月14日自集中交易市場買回股票，預計買回數量為15,000張，佔公司已發行股份之1.58%，買回區間價格訂在22.65元至51.2元間，買回總金額上限為97.02億元。

面對當前全球經濟局勢動盪，長科董事長洪全成在董事會中報告指出，公司秉持重視股東權益的一貫立場，在此特殊時期，公司採取非常措施應對，除了實施庫藏股之外，亦透過董事會強化公司營運監督與管理，要求經營團隊嚴格控管應收帳款，檢視內部各項管理機制，以確保財務體質健全，維持競爭能力，以追求獲利成長為經營目標。