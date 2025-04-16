49檔今股東會最後買進日　中鋼紀念品蓋牌也在列

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝攝）

記者陳瑩欣／台北報導

逾49家上市公司股東會最後買進日落在今（16）日，以擁有128.7萬股民的中鋼（2002）最受人注目，不過中鋼股東會紀念品承襲過往「蓋牌」風格，將在停止過戶日後才會向外說明要送什麼小禮物給股民。





中鋼擁有「被鋼鐵耽誤的股東會紀念品公司」美稱，過去曾經送過「熊愛台灣」棘輪起子工具組、「精緻鈦ONE」戶外型環保餐具組、「傘Q」自動折傘，去年發送「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，還一度換到缺貨，股民分批到9月才到手，今年股東會紀念品預計4月中下旬才會公開。

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除了中鋼以外，《ETtoday新聞雲》彙整48家已公告股東會紀念品的業者資訊，以15日收盤價來看，每股單價最低的是劍湖山（5701）的5.67元，股東會紀念品則是關係企業566洗髮露，且開放零股寄單。另一檔股價不到10元的凱崴（5498）送超淨亮白洗衣精，不過零股不能寄單。

包括偉聯（9912）、普誠（6129）、華宇藥（6621）、同亨（5490）、台亞（2340）、驊訊（6237）、鑽全（1527）、點序（6485）皆送出超商商品卡或禮物卡，金額落在35元至50元不等。

加百裕（3323）、精星（8183）皆送黃麻購物袋，山隆（2616）送春風抽取式衛生紙一串，楠梓電（2316）送餐具組、圓剛（2417）不鏽鋼杯、華晶科（3059）送方型玻瑙沙拉碗、中光電（5371）送真空包裝米、欣興（3037）送低碳米，都是婆婆媽媽心頭好。