投資人搶買避險！金價突破3200美元　高盛：年底可能觸及4500美元

▲黃金的價格破新高。（圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

由於地緣政治局勢升級及全球經濟不確定性增加，黃金市場近日的需求大幅上升，金價已突破每盎司3200美元的大觀。多家大型銀行和金融機構紛紛上調黃金價格預測，並對未來市場前景表示樂觀，高盛更是預測，在極端情況下，2025年底金價可能觸及4500美元。

據知情人士透露，中國人民銀行最近為一些商業銀行發放了新的黃金進口配額，以應對市場上強烈的避險需求。

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這一舉措是在貿易戰升級背景下，回應機構和散戶投資者對黃金的需求增加。通常而言，人民銀行會針對進入黃金消費市場的黃金數量進行限制，但此次發放額外配額是應商業銀行的要求做出的，旨在滿足市場需求。

▲黃金的價格破新高。（圖／CFP）



此外，中國人民銀行已連續五個月擴大黃金儲備。官方儲備資產資料顯示，截至2025年3月末，中國大陸官方黃金儲備為7370萬盎司，較前月末增加9萬盎司。這反映出在地緣政治不確定性和經濟增長放緩的背景下，央行對黃金的需求持續增加。

受美國對等關稅政策、全球地緣政治局勢升級等因素影響，黃金價格近期頻頻創新高。亞洲現貨黃金價格一度觸及每盎司3215.73美元，創下歷史紀錄。瑞銀財富管理投資總監辦公室上調了未來12個月的黃金目標價至每盎司3500美元。瑞銀指出，地緣政治緊張局勢升級、通脹擔憂和利率前景變化等因素推動了黃金的吸引力。

高盛和摩根大通也調高了金價預測。高盛預計2025年底金價可能達到3700美元，甚至在極端情況下可能觸及4500美元。摩根大通則預測到2025年央行黃金購買量將達到約850噸，金價可能在4000美元時「比預期來得更快」。

▲黃金的價格破新高。（圖／CFP）



除了避險需求和投機者的參與外，黃金配置需求也發生了結構性轉變。中國監管機構在2025年2月允許保險基金投資配置黃金，各國央行系統性地提高黃金在總儲備中的份額。這些結構性變化支撐了黃金需求，但供給彈性有限，黃金供應難以大幅增加。

金融監理總局於2月7日印發《關於開展保險資金投資黃金業務試點的通知》，相當於增加了400噸黃金的需求。瑞銀認為，這對於一個每年有900噸供應缺口的市場來說，是一個相當大的增量。

綜合各大金融機構的觀點，黃金在未來的投資市場中仍將扮演重要角色。投資者需保持警惕，獨立判斷市場風險。瑞銀建議，在美元平衡投資組合中，配置5%的黃金是最佳選擇。