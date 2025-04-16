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傳產業批「川普是搶匪」　1原因成台商災難

雖然川普開出關稅90天寬限期，但國內傳產業者反應冷淡。

▲雖然川普開出關稅90天寬限期，但國內傳產業者反應冷淡。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

川普關稅政策一夕數變，本刊調查，國內業者反應不一，傳產業個個叫苦連天，科技業則觀望居多，短暫受惠的僅航運、空運業者，「川普根本就是搶匪，紡織業毛利不高，川普政策又反覆，很多大廠都抽單。」一名外銷美國為主的紡織大廠老闆娘痛批。

9美債大跌讓川普政策急轉彎，還給了各國基礎關稅10％，以及90天的寬限期。隨後又拋出包括電腦、智慧型手機及晶片等「豁免清單」，新規同時適用於中國，等於替蘋果、輝達等美國科技巨頭開了活路，但豁免令不到48小時，川普又跳出來否認，相關產品仍適用現有的20%芬太尼關稅，美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）則表示，這些豁免只是過渡性安排。半導體、手機與筆電等關稅將「1至2個月後實施」，即便當下暫停，遲早還是要回來。

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一位上市電子業負責人表示，「部分電子業可暫時豁免，沒法豁免的傳產就慘了。」他強調，「川普只是替美商供應鏈移出中國提供過渡期，未來代工廠必須擴大印度、東南亞和墨西哥製造，逐步降低對中國的依賴。」想做美國生意就須加速與中國脫鉤，否則就要面對高關稅。

大受衝擊的汽車零組件、工具機業者也坦言，「我們還面臨供應鏈停擺、缺工、物流不穩等問題，就算有90天的緩衝期也緩不濟急。」業者更擔心的是，一旦美中築起關稅壁壘，接下來原本銷往美國的商品，都將氾濫到其他市場。「這對從事外銷的台商來說，絕對是空前的災難。」

相對傳產業憂心忡忡，海運、空運等物流業者則出現兩樣情，空運業者透露，不少客戶爭相詢問艙位情況，「整個市場亂糟糟」；海運業者也表示，川普態度反覆，東南亞廠商爭相利用90天的逃難通道，大量出貨，貨艙供不應求，「以前是看天吃飯，現在變成看川普吃飯。」

川普開出90天寬限期，科技業也出現急單。本刊調查，上下游明顯兩樣情，像光學鏡頭龍頭大立光董事長林恩平直言：「沒看到提前拉貨現象，4月拉貨動能低於3月，5月也低於4月。」另一名半導體廠商也透露，「雖有90天緩衝，但關稅談判進度沒那麼快，客戶並未要求提前出貨。」

但部分台灣工業電腦、晶片廠傳出，客戶要求交貨加快，「就是希望在90天關稅的緩衝期內出貨，避免被課徵到更多關稅。」代工業者透露，「川普說變就變，雖已開了部分豁免清單，但接下來還要對半導體課稅，客戶希望交貨進度提前。」

就在川普對等關稅實施前，的確出現逃命拉貨潮，像是4月2日前，蘋果就派出包機從中國與印度兩地空運數百萬隻iPhone回美國。據財政部統計，3月台灣出口額495.7億美元，創下歷史單月新高，累計前3月出口金額1,295.8億美元，同樣創下歷史最高。


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關鍵字： 鏡週刊對等關稅

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2025-04-15 18:25

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