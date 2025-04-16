巴黎AI高峰會之後！印度預計明年接棒登場　推廣應用盼成「全球南方」領頭羊

▲印度推廣AI發展與應用盼成「全球南方」領頭羊。（圖／翻攝社群平台X S.Krishnan，下同）



記者陳弘修／台北報導

印度電子資訊科技部秘書長S. Krishnan表示，印度不僅希望將人工智慧技術用於自身發展，也期盼能帶動「全球南方」國家（Global South）的AI應用，並扮演領導角色。

印度於2024年3月7日正式啟動「IndiaAI國家人工智慧計畫」，目標鎖定強化印度在全球AI領域的領導地位，以及讓AI的好處惠及社會各階層。

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S. Krishnan去年五月曾經來台參加由印度台北協會、印度電子資訊科技部、印度半導體任務，以及SEMI國際半導體產業協會共同舉辦的「印度-台灣半導體高峰論壇」，跟與會者針對印度半導體產業狀況與國際合作機會等議題，進行意見交流。

對於AI科技浪潮席捲全球，他在近日於新德里舉行的「卡內基全球科技高峰會」（Carnegie Global Technology Summit）中，也做了進一步的闡釋與說明。

Krishnan指出，印度對AI發展採取的是彈性而非僵化的態度，不是單方面強調「安全性最重要，因此要強力管制」這種論調。AI是一個重大機會，重點在於「我們能不能善加運用、把握這個技術，同時針對其中的挑戰提出解方，進而發揮最大效益」。

對於印度總理莫迪（Narendra Modi）以共同主席身份參與巴黎AI高峰會後，印度預計明年將主辦AI高峰會，Krishnan表示，過去幾屆AI國際會議的主題多聚焦於安全與應對措施，現在是時候開始討論AI的「實質影響」。

Krishnan指出，很多人都急於看到AI實際產生的影響，例如，AI能做到什麼、能帶來哪些改變，但他認為談AI的影響，應從正面的角度出發，探討它能帶來什麼具體成果。

Krishnan以印度自身為例進一步說明，印度對AI有很大的期待，期待它提升實體經濟各產業的生產力、改善政府治理效率，進而帶動整體經濟成長與全民福祉，這是印度在推動AI應用時的主要思考方向，也是希望透過創新實現顛覆式發展的目標。「IndiaAI國家計畫」目前涵蓋整個AI生態系所需的關鍵資源與發展要素，已有約1萬5,000顆GPU的運算能力，且持續擴充中。

在卡內基全球科技高峰會中，Krishnan也談到AI與數位公共基礎建設（DPI, Digital Public Infrastructure）結合的重要性。他表示，當AI與DPI結合使用，將能擴大應用層面的創新，不只是在應用程式端，還能在代理層（agentic layer）突破，進一步推進AI應用發展，這將成為印度可以輸出到其他國家的寶貴經驗。

另外，Krishnan也指出，印度是一個具吸引力的資料中心設置地點，資料中心與運算資源的擴建勢在必行，印度不僅可作為AI發展的重鎮，也能將這些能力輸出到全球其他有需求的地區，「我們也與聯合國等國際機構進行相關討論，評估如何實現這項目標。印度不只想為自己使用AI，更希望為全球南方發聲，推動AI技術在全球的落實與應用。」