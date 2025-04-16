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減輕「關稅帝君」衝擊　財政部宣布報稅延長、繳稅可申請延繳分期

▲財政部次長阮清華。（圖／記者吳佳穎攝）

▲財政部。（圖／記者吳佳穎攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普一系列關稅操作，被網友戲稱「關稅帝君」。為了因應美國對等關稅政策對我國經濟可能帶來的影響，財政部將於明日（17日）公告「稅捐稽徵機關受理納稅義務人因美國對等關稅政策影響申請延期或分期繳納稅捐審核原則」。此舉旨在協助受影響的企業及民眾，提供更靈活的稅捐繳納方式。

根據稅捐稽徵法第26條規定，納稅義務人因天災、事變、不可抗力或經濟弱勢，不能於法定期間內繳清稅捐者，得向稅捐稽徵機關申請免加計利息延期或分期繳納。此次公告的措施，允許受美國對等關稅政策影響的納稅義務人申請延期最長1年，或分期最長可達3年（36期），不受應納稅額金額多寡限制。

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財政部表示，此次公告的審核原則適用於多種稅目，包括綜合所得稅、房地合一所得稅、營利事業所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅、房屋稅、地價稅及使用牌照稅等。對於以財產為課徵標的或屬代繳、代徵、交易稅等性質的稅目，則不在此次措施的範圍內。

納稅義務人若因美國關稅政策影響，導致營利事業收入減少、個人被減薪、非自願離職、工作日減少等情形，稅捐稽徵機關將依其申請的延期期限或分期期數核准，以協助其度過難關。

此外，財政部考量美國對等關稅政策對我國經濟的影響，決定延長113年度綜合所得稅及營利事業所得稅結算申報及繳納期間，由原訂114年5月1日至5月31日（遇假日順延至6月2日），延長至6月30日。此舉旨在減輕民眾申報作業負擔及繳稅資金壓力。

財政部進一步說明，配合所得稅展延申報及繳納期間，延長相關作業期間，包括所得及扣除額資料查詢、網路申報證明文件送交、營利事業及公益團體網路申報附件資料送交等，具體作業期間均有相應調整。

財政部提醒，受美國對等關稅政策影響的納稅義務人，應在規定繳納期限內向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納。各稅捐稽徵機關已設有專人洽詢窗口，民眾可多加利用，以瞭解繳稅措施規定及申請流程。

▼財政部宣布報稅延長、繳稅可申請延分期。（圖／翻攝財政部臉書，下同）

▲▼財政部宣布報稅延長、繳稅可申請延分期。（圖／翻攝財政部臉書）

▲▼財政部宣布報稅延長、繳稅可申請延分期。（圖／翻攝財政部臉書）

▲▼財政部宣布報稅延長、繳稅可申請延分期。（圖／翻攝財政部臉書）

▲▼財政部宣布報稅延長、繳稅可申請延分期。（圖／翻攝財政部臉書）

關鍵字： 稅捐政策美國關稅財政部企業申報

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