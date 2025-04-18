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集保ESG論壇探討AI與永續治理　綠色投資引領永續金融

▲集保ESG論壇探討AI與永續治理，綠色投資引領永續金融。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

在全球資本市場高度關注ESG（環境、社會、治理）議題之際，台灣亦加速布局永續金融。臺灣集保結算所於15日舉辦「ESG服務論壇」，吸引逾300位上市櫃公司與機構投資人代表參與，聚焦ESG投資新趨勢、AI應用與公司治理實務，現場氣氛熱絡，顯示市場對永續發展與金融創新的高度關注。論壇亦回應政府推動「亞洲資產管理中心」政策目標，展現台灣在永續金融基礎建設上的積極作為。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲▼集保辦ESG論壇聚焦永續　吸引超過300名上市櫃企業與投資代表。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼2025臺灣集保結算所,ESG服務論壇,「邁向亞洲資產管理中心」。（圖／記者姜國輝攝）

臺灣集保結算所董事長林丙輝指出，集保已建構出亞洲市場中最完整的ESG服務系統之一，涵蓋電子投票、外資投票處理、ESG評等、碳排放揭露等服務，具備高度透明與數據驅動等特性，成為台灣資本市場提升治理品質與吸引國際資金的重要支撐。他表示：「我們的ESG服務不僅能滿足本地機構與企業需求，也有助於吸引國際投資機構深入參與。未來將進一步升級數據深度與服務內容，目標成為區域ESG基礎設施樞紐。」

為協助企業掌握外資投資人動向，集保結算所引進國際兩大投票建議機構Glass Lewis與ISS，至今已協助超過1,300家上市櫃公司取得報告。林丙輝指出：「這些報告在外資投票決策中具關鍵影響力，有助企業提前因應年度股東會議題，提升資訊揭露與治理透明度，強化外資支持度。」

▲▼2025臺灣集保結算所,ESG服務論壇,「邁向亞洲資產管理中心」。（圖／記者姜國輝攝）

▲臺灣集保結算所整合電子投票、碳揭露等完整ESG服務，並引進國際投票建議報告，協助企業強化治理與吸引外資，朝成為亞洲ESG基礎設施樞紐邁進。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼2025臺灣集保結算所,ESG服務論壇,「邁向亞洲資產管理中心」,集保結算所董事長林丙輝。（圖／記者姜國輝攝）

▲臺灣集保結算所董事長林丙輝。（圖／記者姜國輝攝）

在投資人服務面，集保亦推出「數位化盡職治理」方案，包含「逐案投票揭露」與「永續績效分析」兩大核心功能。前者能讓投資人清楚掌握各機構的投票行為，提升市場公平性與問責機制；後者則能協助投資人計算投資組合的碳足跡與碳排放量，符合ISSB永續揭露準則與主管機關規範，是實踐綠色金融的重要科技工具。

金管會副主委陳彥良也親臨論壇致詞，他表示，政府已明確將「亞洲資產管理中心」列為金融發展戰略重點，ESG與AI的整合將是未來資本市場競爭力的核心。他強調：「我們正走在ESG與AI融合的道路上，期待能為全球福祉與經濟發展創造更大價值。」

展望未來，臺灣集保結算所將持續深化與國內外市場參與者、機構法人及證券服務業者的合作，扮演永續治理推動者與綠色金融平台角色，進一步促進資本市場良性循環，實現永續金融的長遠願景。

▲▼2025臺灣集保結算所,ESG服務論壇,「邁向亞洲資產管理中心」,金融監督管理委員會,陳彥良副主任委員。（圖／記者姜國輝攝）

▲金融監督管理委員會副主委陳彥良。（圖／記者姜國輝攝）

關鍵字： ESG永續金融臺灣集保結算所亞洲資產管理中心公司治理數位化盡職治理碳排放揭露外資投票金融科技永續投資

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