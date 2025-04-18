▲集保ESG論壇探討AI與永續治理，綠色投資引領永續金融。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

在全球資本市場高度關注ESG（環境、社會、治理）議題之際，台灣亦加速布局永續金融。臺灣集保結算所於15日舉辦「ESG服務論壇」，吸引逾300位上市櫃公司與機構投資人代表參與，聚焦ESG投資新趨勢、AI應用與公司治理實務，現場氣氛熱絡，顯示市場對永續發展與金融創新的高度關注。論壇亦回應政府推動「亞洲資產管理中心」政策目標，展現台灣在永續金融基礎建設上的積極作為。

▲▼集保辦ESG論壇聚焦永續 吸引超過300名上市櫃企業與投資代表。（圖／記者姜國輝攝）

臺灣集保結算所董事長林丙輝指出，集保已建構出亞洲市場中最完整的ESG服務系統之一，涵蓋電子投票、外資投票處理、ESG評等、碳排放揭露等服務，具備高度透明與數據驅動等特性，成為台灣資本市場提升治理品質與吸引國際資金的重要支撐。他表示：「我們的ESG服務不僅能滿足本地機構與企業需求，也有助於吸引國際投資機構深入參與。未來將進一步升級數據深度與服務內容，目標成為區域ESG基礎設施樞紐。」

為協助企業掌握外資投資人動向，集保結算所引進國際兩大投票建議機構Glass Lewis與ISS，至今已協助超過1,300家上市櫃公司取得報告。林丙輝指出：「這些報告在外資投票決策中具關鍵影響力，有助企業提前因應年度股東會議題，提升資訊揭露與治理透明度，強化外資支持度。」

▲臺灣集保結算所整合電子投票、碳揭露等完整ESG服務，並引進國際投票建議報告，協助企業強化治理與吸引外資，朝成為亞洲ESG基礎設施樞紐邁進。（圖／記者姜國輝攝）

▲臺灣集保結算所董事長林丙輝。（圖／記者姜國輝攝）

在投資人服務面，集保亦推出「數位化盡職治理」方案，包含「逐案投票揭露」與「永續績效分析」兩大核心功能。前者能讓投資人清楚掌握各機構的投票行為，提升市場公平性與問責機制；後者則能協助投資人計算投資組合的碳足跡與碳排放量，符合ISSB永續揭露準則與主管機關規範，是實踐綠色金融的重要科技工具。

金管會副主委陳彥良也親臨論壇致詞，他表示，政府已明確將「亞洲資產管理中心」列為金融發展戰略重點，ESG與AI的整合將是未來資本市場競爭力的核心。他強調：「我們正走在ESG與AI融合的道路上，期待能為全球福祉與經濟發展創造更大價值。」

展望未來，臺灣集保結算所將持續深化與國內外市場參與者、機構法人及證券服務業者的合作，扮演永續治理推動者與綠色金融平台角色，進一步促進資本市場良性循環，實現永續金融的長遠願景。

▲金融監督管理委員會副主委陳彥良。（圖／記者姜國輝攝）