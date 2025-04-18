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ETtoday新聞雲集結產業出擊！「斥詐風雲論壇」打造跨界聯防起點

▲▼ 斥詐 。（圖／資料照 ）

▲由《ETtoday新聞雲》主辦，「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」特邀總統賴清德（置中者）以及內政部部長劉世芳（左1）、內政部警政署署長張榮興（左2）、數發部政務次長林宜敬（右1）、金融監督管理委員會副主任委員陳彥良（右2）等政府機關代表出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者萬玟伶／台北報導

詐騙手法日新月異、偽裝技巧層出不窮，早已蔓延至各大社群與通訊軟體，網路媒體不再只是傳遞訊息的管道，更肩負強化全民防詐意識的重責大任！長期關注詐騙議題的《ETtoday新聞雲》，不僅設立「打擊詐騙專區」示警，更透過專題報導揭露最新詐騙話術與慘痛實例，致力將識詐觀念推廣給全民。為凝聚更多產業力量、擴大防詐影響力，《ETtoday新聞雲》於4月17日舉辦「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」，廣邀各產業代表共同參與，攜手分享實務經驗與防詐作為，打造跨界聯防的新起點。

打詐升級！總統、部會首長、產業代表齊聚
「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」力推AI科技反詐
「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」集結多位政、產、研界代表發表專題演講，針對目前最受關注的政策佈局、資產防護、假訊息查核與詐騙手法拆解等面向，進行深入解析！本次論壇特邀總統賴清德蒞臨致詞，揭開論壇序幕。

賴清德指出，詐騙行為對社會造成極大危害，政府與執法單位應抱持「決斷與慈悲心」的態度全力打擊。「詐騙儀表板呈現的不只是數字，背後更代表著受害人乃至於一個個家庭，甚至整體社會的安全與信任。」賴清德也呼籲大眾，面對可疑情況應「停、聽、看」，尤其在目前超過七成詐騙皆屬於投資理財詐騙的背景下，更應保持高度警覺；他提醒民眾，如接獲自稱警察、檢察官等公權力單位的來電、來函，應主動查證、不必驚慌，甚至可就近至派出所協助確認。賴清德也期勉金融機構與政府單位持續精進科技反詐手段，強化源頭攔阻，更強調打詐不應止於逮捕車手，應要在危害擴大之前遏制背後犯罪集團。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德總統。（圖／記者湯興漢攝）

此外，包括內政部部長劉世芳、金融監督管理委員會副主任委員陳彥良、數位發展部政務次長林宜敬、警政署刑事警察局副局長邱紹洲等政府機關代表也共同出席，與各產業界代表同台對話，從多方角度剖析科技詐騙應對策略。

最後，防詐高峰會議「圓桌論壇」也邀請中華電信技術長黃志雄、永豐銀行副總經理張瑜娉、台灣房屋副總裁周鶴鳴、元大金控由元大證券資安長陳松春代表等四人，與主持人呂捷共同對談，除了分析詐騙集團行騙的途徑與模式，也分別交流不同產業因應的打詐方式。

金融壽險業齊心佈防　多元機制打造反詐金鐘罩
在全民反詐已成國安等級議題的今日，金融與壽險業界也肩負起第一線阻詐守門員的社會責任。面對層出不窮的新型態詐術，國內多家金融機構積極投入反詐防線，包括從臨櫃關懷、科技偵測，到跨業聯防的全面升級，積極守護民眾財產安全，為台灣構築更穩固的防詐堡壘。

國泰世華強勢守門　臨櫃攔阻詐騙金額破億居業界之冠
走進銀行臨櫃，時常可見行員耐心攔阻情緒激動、堅持匯款的民眾，有的是誤信假投資，有的則是遭遇假冒親友緊急借款。詐騙話術層出不窮，金融從業人員早已成為打詐前線的重要角色。國泰世華銀行深知銀行業在防詐體系中的關鍵地位，長期投注大量資源於反詐領域，不僅建置內部防詐培訓機制、強化第一線行員識詐應對力，更透過分行實例分享與教材推廣，讓「識詐」成為日常服務的一部分。

近年來，國泰世華更積極推動建立完善的「金融防詐守護網」，廣邀民間企業、政府單位與金融同業共組防詐策略聯盟，打造資訊共享、風險預警、資金攔截與科技反詐等多層防護機制。根據警政署最新統計，113年度國泰世華臨櫃攔阻成功件數已突破2,500件、金額高達20.5億元，阻詐成效蟬聯兩年居業界之首，堪稱「金融防詐守門員」。此外，國泰世華近日更與臺灣橋頭地方檢察署簽署「聯盟盾專案」合作意向書（MOU），正式啟動雙方針對可疑金融帳戶的即時通報機制，為金檢合作奠定新里程碑，也展現民間金融機構主動參與社會安全網建構的積極作為。

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▲國泰世華銀行近日宣佈將與臺灣橋頭地方檢察署攜手合作共同簽署「聯盟盾專案」合作意向書（MOU）。（圖／品牌提供）

玉山銀行打造三層聯防機制　結合科技與關懷力抗詐騙
「打詐不只是金融議題，而是攸關國安的全民挑戰。」玉山銀行個金總處風管處李耀宇處長指出，詐騙型態日新月異，必須從金融、政府、教育等多方協作才能有效應對。

玉山銀行以科技防線與人本關懷雙軌並進，建構三層次聯防體系。第一，透過臨櫃關懷機制，針對大額匯款主動詢問資金來源與用途，2024年臨櫃成功阻詐金額已突破6億元。第二，導入「顧客行為風險聯防平台」，記錄異常交易行為，並整合存款、信用卡、房貸等跨產品線資訊，達成內部預警與設控。第三，透過數發部協助，攜手中國信託與郵局打造「金融無塵室」，以加密方式追蹤多層金流，可即時發現可疑帳戶連結，擴大聯防效果。

玉山銀行亦積極走入社區與校園宣導防詐知識，去年共舉辦36場講座。李耀宇強調，透過簡訊預警、自助交易限額設定、盜刷攔阻等數位功能，也能讓顧客自主防詐，「金融業要成為守護資產的第一道防線，更要成為提醒社會的力量。」

此外，玉山銀行也提供多項數位防詐功能，包括利用AI模型進行即時交易監控、簡訊預警通知，信用卡交易也可於0.1秒內偵測到盜刷行為，並即時通知客戶暫停交易；客戶亦可透過行動銀行自訂轉帳、OTP、電子支付等限制，或針對每張卡片設定限定交易通路與金額上限。李耀宇強調，玉山銀行致力讓防詐不只是內控，更成為用戶日常操作中的一環，打造更安全的金融環境。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲玉山銀行個金總處風管處李耀宇處長出席「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」。（圖／記者湯興漢攝）

不讓壽險服務變詐場　三商美邦攜警政走入社區強化識詐力
在保險服務中，詐騙常透過假冒保單更新、紅利通知等名義，誘使保戶提供個資或轉帳。一旦上當，不僅財務受損，信任也難以重建。三商美邦人壽洞悉此趨勢，加上長期致力於社會公益的信念，於2024年攜手刑事警察局推動80場預防詐騙宣導活動，深入各地社區與校園，依據不同年齡層設計對應教材，幫助民眾辨識常見詐騙情境、建立反詐警覺心。

除實地宣導，三商美邦也透過官網、社群平台提供識詐資訊，並強化客服訓練流程，建立通報與輔導機制。一方面保障保戶安全，另一方面也強化品牌防詐應變能力。這份主動與堅持，讓三商美邦人壽不僅是保險服務者，亦成為民眾防詐生活中的守護者。

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▲三商美邦人壽深耕偏鄉金融教育、普惠金融防詐教育，透過課堂互動與遊戲安排，培養孩子正確金錢觀之餘，更了解風險管理的重要性。（圖／品牌提供）

台新銀行啟動「阻詐戰神」　AI模型即時攔阻詐騙交易
從釣魚網站到假投資連結，數位詐騙如影隨形。台新銀行以「台新戰神」策略迎戰詐騙挑戰，建構包含「識詐、阻詐、防詐、堵詐」四層架構的全方位防制詐騙策略。內部導入智能AI模型分析並進行可疑行為預警，透過針對最新詐騙型態發展出的「台新戰神模型」，能即時偵測不尋常交易，一旦偵測到可疑行為，就會立即攔阻詐騙交易，加強高風險交易的控管。外部也透過「資訊共享平台」，將疑似受騙個案同步分享給全台分行，盡可能以最快速度與最全面的範圍，減少被害人二度遭詐騙的風險。

此外，台新也推動反詐教育向下扎根，對內強化員工敏感度，對外則結合社群行銷推廣識詐知識，讓防詐觀念走進每一位用戶的生活。這場全方位戰役，體現台新銀行守護民眾財產與信任的決心與行動力。
 

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▲台新銀行啟動「AI戰神模型」，透過即時偵測不尋常交易、攔阻詐騙交易，保障客戶的財產安全。（圖／品牌提供）

長期關注防詐議題的中國信託與永慶房屋亦參與本次論壇，分別從金融資安、不動產交易的角度切入，與不同產業交流常見詐騙情境與應對作為，展現對防詐議題的高度關注與行動決心。

《ETtoday新聞雲》攜手產業升級反詐戰力
全民聯防從論壇出發！
「2025斥詐風雲論壇」不僅是《ETtoday新聞雲》以媒體平台的角度廣邀產官學集體倡議，更是台灣各界展現齊心防詐、聯手出擊的重要象徵！《ETtoday新聞雲》未來也將持續串連更多產業、揭露詐騙真相，讓防詐觀念走入每一則訊息、每一個生活情境，為全民打造更堅實的安全防線。

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