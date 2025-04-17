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關稅攻防戰！急單+豁免　Q2台股萬七就是低點

圖／先探投資週刊 提供

川普政策朝令夕改，市場動盪不安，從無差別對等關稅到突然延後90天，暫時替市場帶來喘息空間與急單潮。但這場「關稅攻防戰」尚未落幕，不僅考驗供應鏈韌性，也牽動台灣出口命脈。未來90天，是世界經濟秩序的緩衝期，抑或另一波風暴前兆？

圖／先探投資週刊提供　文／吳旻蓁

自川普上任後，關稅消息反反覆覆，四月二日對多國課徵的「對等關稅」實施後，資本市場更因一系列的不確定性因素，引發股匯債市恐慌，幾乎全方面受到衝擊。而根據川普的意思，因多國紛紛積極尋求談判，因此九日對等關稅急踩煞車，並宣布暫緩實施九○天，除了多番表達強硬態度的中國，因實施報復性關稅，因此最終再被美國將各類關稅累加最高至二四五％之外，其他國家在這段時間實施對等關稅十％。

這個消息也讓崩跌的股市得到喘息機會，不過，儘管對等關稅延後九○天，但依舊只是暫緩，並非取消，且這九○天還是有加徵十％關稅；也就是說，還是仍會對實體經濟造成負面影響。此外，對台灣來說相當重要的半導體獨立關稅還沒課徵，這也是未來潛在的一大風險。

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拉貨潮帶動三月出口表現

對此，近來針對美國海關與邊境保護局（ＣＢＰ）發布的公告就引起市場一陣熱議，ＣＢＰ更新有關美國實施對等關稅措施的最新指引，列出豁免的特定產品，包括半導體設備、電腦、智慧型手機、晶片等二○項產品都入列，這也一度被認為對台灣電子業來講是重大利多。然而，川普隨後便於「真實社群」（Truth Social）發文，強調「沒有任何關稅能豁免」，並稱ＣＢＰ宣布的二○項產品關稅豁免一事是「假新聞」。

美國商務部長盧特尼克（Gina Raimondo）也表示，免除一系列電子設備的對等關稅只是「暫時豁免」，而這些獲得豁免的產品將面臨「半導體關稅」，並預計在一到兩個月內實施。而川普十三日表示，確切內容「將在一周內公布半導體關稅稅率」。目前來看，來自關稅的這場危機尚未解除，而川普朝令夕改的態度不僅讓其獲得「關稅帝君」的稱號，更是讓以外貿導向、居於國際供應鏈關鍵位置的台灣企業面臨前所未有的挑戰。

從產業鏈狀況來看，在對等關稅來襲前，似乎出現了一波明顯的拉貨潮，讓三月出口大爆發。根據財政部統計處數據指出，三月出口金額達四九五．七億美元，刷新歷史紀錄，年增率十八．六％，連續十七個月正成長，財政部形容是「颱風前的晚霞」。三月的出色表現，也帶動首季出口額達一二九五．八億美元，年增率十七．五％，創造了史上最強一季佳績，且比主計總處所預估多出八○．四億美元、約七．三個百分點。

而業者也紛紛預期川普對等關稅暫緩九○天期間，有望持續湧入急單。確實，在美國公告各國關稅加徵幅度後，因為不確定性因素大，據悉，有部分台廠收到客戶暫緩出貨的需求，市場呈現相當保守且極度觀望的態度，不過，隨著暫緩九○天消息一出，全球業者可以說紛紛啟動提前出貨模式，因此近來台廠接到急單的消息頻傳，更有業者指出收到客戶要求「庫存有多少出多少」，力拚在美國全面徵稅前完成發貨。像是原本慘遭美國客戶退訂、要求暫停出貨的沙灘車、工具機、高球桿頭、螺絲等傳產業者，因短急單湧入，業者產線全部動起來趕工，預期將在緩衝期內把今年對美國市場的貨一次出光。

九○天空窗期拚出貨

因台灣三二％的關稅高於日本、韓國等主要競爭對手，作為高關稅下一大重災區的工具機和機電產業出貨排程備受矚目，目前包括榮田、東台、瀧澤科、協易機、喬福等工具機廠與代理商或美國客戶協商或重新議價，將新增或原本接單而暫緩出貨訂單優先排入生產排程。美國為台灣工具機第二大出口市場，由於看好美國航太、重工業與基礎建設等需求，工具機廠近年積極擴大美國市場布局，惟在市場不確定因素大增下，業者預期短期也將較謹慎看待，並持續留意非美市場如歐洲、中國等地的接單機會。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2348期精彩當期內文轉載》

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