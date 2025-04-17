台積電Q2財測估營收季增逾1成　全年資本支出不變

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，台積電也釋出第二季財測，台積電預計，第二季營收以美元計，預估落在284億至292億元之間，有望季增13%，若以美金對新台幣1比32.5元匯率計算，毛利率預計落在57％至59％之間，營利率則預計落在47％至49％之間，另全年資本支出不變。

台積電財務長黃仁昭表示：「台積電2025 年第一季的業績受到智慧型手機季節性因素所影響，然此影響被持續成長的 AI 相關需求部分抵消。 進入 2025 年第二季， 我們預期台積公司業績將受惠於對我們領先業界之 3 奈米和 5 奈米技術的強勁需求。儘管目前為止我們並未看到客戶的行為有任何轉變，但來自關稅政策的不確定性和風險等潛在影響仍存在。我們將繼續密切關注相關情勢對終端市場需求的潛在影響，謹慎以對。」

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另外，在資本支出方面，台積電今年資本支出維持在380億美元至420億美元之間，台積電將繼續支持客戶，其中，約七成用在特殊製程，10至20％用於特殊製程，10至20%用於先進封裝。

台積電財務長黃仁昭表示，與 2024 年第四季相比，今年第一季的毛利率稍微下降 20 個基點（basis points）至58.8%。主要原因為 1 月 21 日的地震和其餘震影響了 60 個基點，以及被熊本廠開始量產的成本所稀釋，不過，這些影響有部分因成本優化措施而抵消。

另外，2025 年第二季毛利率展望將下降 80 個基點至中位數 58%，主要原因是亞利桑那州晶圓廠開始量產所導致的利潤稀釋。台積電預計，隨著在熊本和亞利桑那州的晶圓廠產能進一步提升，海外晶圓廠所帶來的影響將在全年變得更加明顯，預測對於 2025 年全年的利潤稀釋影響約為 2-3%。

黃仁昭也表示，在今日破碎全球化環境下，包含台積公司和所有其他的半導體製造業者在內，大家的海外晶圓廠成本都更高。隨著台積電在亞利桑那州新增的 1,000 億美元投資意向，預測在未來五年，因海外晶圓廠量產所致的毛利率稀釋在初期的影響約為每年2-3%，到了後期則擴大為 3-4%。台積電將持續在亞利桑那州擴大規模並致力於改善成本結構，亦將繼續與客戶和供應商夥伴密切合作，以管控相關影響。

黃仁昭也強調，海外廠成本相比起來會更高，但就算考量到台積電海外廠成本增加，台積電仍認為，長期毛利率53％是可以達成的。

針對第一季營運表現，台積電董事長魏哲家表示，台灣一月經歷強震及後續幾次餘震，台積電盡全力從中恢復，也感謝客戶的理解和支持，第一季AI相關表現很好，預計第二季的營運表現會由3和5奈米的強勁需求支持。