國巨防搶親加價購！　芝浦電子每股收購價升至5400日圓

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣被動元件大廠國巨(2327)日前宣布計劃收購日本感測器大廠芝浦電子（Shibaura Electronics）100% 股權，不過市場傳出日本電子零件廠美蓓亞三美 （Minebea Mitsumi ）搶親，國巨今（17）日宣布調高收購價至每股5400日圓，較前次大幅調整25.58%，總收購金額上看823.3億日圓。

國巨在2月初宣布將以約 655.59 億日圓（147.11 億元台幣），透過 100% 持股日本子公司 YAGEO Electronics Japan 公開收購日本上市公司芝浦電子股份，收購價為每股 4300 日圓，溢價逾3成，本預計將從 2025 年 5 月 7 日啟動收購，以擴展感測器業務。

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但根據《日經新聞》最新報導，Minebea將對芝浦提出收購提案，藉此對抗向芝浦祭出「未經同意TOB」提案的國巨、Minebea將實質上成為「白騎士」（White knight，指友好收購者）。

Minebea此舉除了意在防止芝浦感測器技術外流海外之外，也希望能促進自家電子零件事業的成長。

國巨隨即宣布加碼每股收購價格一舉拉至5400日圓，以收購目標股數15246293股估算，總金額上看823.3億日圓，併購後預計產生4大效益，包括提供更多的研發資源，以促進芝浦電子的技術領先地位、投入財務資源，進一步支持芝浦電子的成長、提升芝浦電子在日本的生產能力和設備，為未來的成長做準備、透過國巨全球通路經銷商平台和全球化客戶的基礎，擴大芝浦電子在全球市場的客戶。