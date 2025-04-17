台積電法說會關稅、Intel傳聞一次說清！　專家評「最壞時期已過」

記者劉邠如、張琦珍／台北報導

台積電今（17）日召開2025年第一季法說會，公布的財報與展望優於預期。分析師翁偉捷指出，「第一季不論在營收、毛利率或營益率的表現，都可圈可點，順利達標，這將對投資人有安撫軍心的效果」，並認為最壞時期可能已過，短期內股價可望轉穩。

翁偉捷分析，台積電第一季每股盈餘（EPS）達13.94元，第二季預估營收達284至292億美元，季增幅約13%。毛利率預估落在57%至59%，營益率則維持在47%至49%。他認為，這樣的財務預測，表現優於市場原先的期待。



▲分析師翁偉捷解析台積電法說會重點。（圖／合成圖）

針對市場最關心的關稅議題，翁偉捷認為，台積電在會中態度謹慎，主因關稅政策仍有不確定性，台積電也難預估未來課徵狀況，因此在會中表示，關稅的對應將交由客戶如NVIDIA、AMD處理，台積電「不便評論這類不確定性議題」。

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至於外界傳言台積電可能與英特爾合資，董事長魏哲家在會中回應表示，並沒有要與英特爾合資任何技術或授權，正式否認市場傳聞，翁偉捷認為，魏哲家的正面回應，可消除外界對技術外流的疑慮，投資人可以放心。

面對外資近期下修台積電評等，他分析，外資並非質疑公司體質，而是考量全球經濟與關稅變數，尤其是美國經濟放緩帶來的影響。

在AI市場需求方面，翁偉捷指出，台積電在會中回應「沒有看到客戶有任何改變」，代表合作穩定、訂單與投片未受明顯衝擊，他也預估台積電全年營收有機會挑戰年增25%。

至於法人最關注的議題，包括美國設廠、資本支出與報價調整，台積電表示今年全年資本支出維持在380至420億美元水準，第一季支出已達100億美元，未來幾季仍會「逐漸增加」，展現穩健擴產節奏。

展望後市，翁偉捷表示，「台積電最壞的時期應該已經過去了」，短期股價波動多半來自「投資人情緒與信心」，若無外部金融利空衝擊，「上週的低點應是波段低點，後續表現可望更穩定」。

針對投資人布局建議，他指出，已持有台積電的投資人，應對今天的法說會會有一定程度的信心恢復，但對於尚未進場的空手者，他建議仍可再觀察，「畢竟外部變數仍未完全結束」。