Xeneta：遠東輸歐貨增　碰上壅塞的歐洲港口恐導致運費揚升

▲輸歐貨載增加，加上港口壅塞，是否造成運價上揚有待觀察。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

挪威海運市場情報平台Xeneta的數據顯示，從遠東到北歐的運力4月中旬將達到歷史最高水準，超過了2021年11月疫情期間創下的紀錄，當時的運力達到336,800箱(20呎櫃)，而歐洲多港都有壅塞問題，恐導致運費揚升。昨(17)晚公布的德魯里(Drewry)世界貨櫃運價指數(WCI)則顯示上海到鹿特丹與熱那亞的運費分別下降了2%，且估計下一周還會下跌，市場實際發展還有待觀察。

Xeneta首席分析師彼得·桑德(Peter Sand)在研究報告中表示，本周從遠東運往北歐的貨櫃運量將破紀錄，這表明市場緊張，但需求也一定存在，從而給運價帶來上行壓力。

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桑德表示，託運人可能會將貨物從遠東轉移到歐洲，而不是美國；美國對一些中國進口商品的關稅已達到245%。

今年到目前為止，從北歐到美國東海岸的運價下降了20%，從遠東到美國西海岸的運價下降了50%。與此同時，船公司宣佈提高一般費率和附加費，以支撐運價。

北歐港口的壅塞加劇了複雜的市場動態。比利時的安特衛普、法國的利哈佛、倫敦蓋特威、德國的漢堡等城市由於天氣、起重機維修、勞資糾紛等多種原因，出現了嚴重的壅塞。

桑德警告，遠東到歐洲平均運輸時間為55天，當來自遠東的創紀錄運力抵達北歐時，可能會出現“大屠殺”。正如在2021年看到的那樣，擁堵對海運貨櫃運輸是有害的，並可能迅速蔓延到全球供應鏈。

昨晚德魯里貨櫃運價指數下跌3%，上海到紐約的每大箱(40呎櫃)運價下跌7%，至3706美元，上海到洛杉磯的運價下跌5%，至2,683美元。上海到鹿特丹和上海到熱那亞的運費分別下降了2%，每大箱運價2344和3018美元。Drewry 預計，由於運力減少和關稅帶來的不確定性，未來一周價格將繼續下降。

雖然美國線現況不佳，馬士基本月15日公告，自5月15日起將加收遠東亞洲國家至美國、加拿大航線的旺季附加費(PSS)，但不含中國和香港出發的航線，這項收費包括東南亞、東北亞與台灣等17國在內，計畫每箱(20呎櫃)加收1000美元、每大箱加收2000美元。但因很多航線彎靠港口也包括中國在內，徵收PSS計畫能否實現有待觀察。