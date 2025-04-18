厭倦被宰割！川普37年前喊「從盟友身上狠撈一筆」　網：始終如一

▲美國總統川普。（圖／路透社）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普對全球發「對等關稅」措施，衝擊全球經濟產業，臉書粉專「麥克風的市場求生手冊」 ，翻出37年前的影片，川普上脫口秀時就提到，厭倦看到美國被人宰割，如果當上總統，「會從那些25年前一直佔我們便宜的人那，狠狠賺上一筆」。對此，網友紛紛驚呼「不愧是始終如一的男人」。

臉書粉專「麥克風的市場求生手冊」發文，內文寫道「川皇也算是始終如一，真的要從盟友身上撈好大一筆了」，並附上一段1988年川普上脫口秀的影片。

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影片中，川普表示，讓全球在美國賣東西，卻因此打壓美國在地企業，「但他們沒付錢，我們讓他們賣石油，為什麼他們不給我們25%，這是個笑話」，直呼這不是自由貿易。川普坦言，已經厭倦看到美國這樣的情況，未來肯定會出事，不可能每年都虧損2000億美元，「我們就像個炸彈，總有一天會爆」。

川普也提到，如果出來參選總統，一定是非常有把握會選上，「我不會為了輸而參選，我這輩子沒有為了輸而去做任何事」，若成功當上總統，一定會讓別的國家支付應付的金額，「我們讓其他國家像皇帝一樣生活，而我們卻沒有，美國會從那些25年前一直佔我們便宜的人那，狠狠賺上一筆，情況不會像以前一樣，相信我」。

37年前的影片曝光，掀起網友討論，「這影片應該是30幾年前的吧，198X的時候，可以30年都不改變想法也滿厲害的」、「這麼瘋狂的想法居然可以維持30年，可見他一心想要讓美國人成為最偉大的」、「真的很屌，付錢買東西，東西拿了還要人家把錢退給你」、「這個是一個買了東西，還要跟買家收取費用的概念」。