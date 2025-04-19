晶圓龍頭大廠財報報喜+國安基金啟動　台股投資情緒回穩

▲川普貿易戰造成台股重挫，5000億國安基金第九度將進場。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股昨（18）日上漲56.3點，漲幅0.29%，指數收在19395.03點，本週加權指數雖然仍走跌，週線連2黑，但跌幅縮小至-0.68%，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，美國川普政府的關稅衝擊進入2.0，使得中美貿易戰持續升溫，保護主義興起，中美逐漸朝向供應鏈分化脫鉤，在各國與美國談判未有明確結論前，關稅陰霾持續壟罩股市變化。

本週晶圓龍頭大廠在法說會上公布亮眼財報，首季毛利率達58.8%，歸屬母公司淨利3615.6億元，創下歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）13.94元，第二季在3奈米與5奈米需求強勁的帶動下，預計季增13%，並維持全年美元營收年增24%至26%的目標不變，第二季財測營收可望再創新高，提振市場信心。

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郭明玉表示，美國川普政府的關稅衝擊進入2.0，目前台灣累計對美國投資金額已經超過1000億美元，創造約40萬個工作機會，因應美國對等關稅措施，除了晶圓龍頭大廠加碼投資，其他電子、資通訊、石化及天然氣等也將下一波前進美投資重點產業。

郭明玉分析，國安基金於4月8日宣佈第九次進場，儘管實際部署資金有限，但有助於穩定市場情緒。過去八次國安基金進場後，五日內大盤有近九成機率上漲，平均漲幅5.6%；進場後20日內仍有75%機率上漲，平均漲幅達6.9%。短期內大盤可能會面臨量能不足的壓力測試，呈現震盪格局。

在選股方面，郭明玉建議，可聚焦晶圓代工、IC設計、AI伺服器、電子零組件、半導體封測、光電等高成長產業。非電族群則可考慮金融保險、汽車機械零組件、重電、特用化學等，挑選技術與產品具競爭力的產業與個股，以及具有強勁現金流收益率、銷售或獲利成長、具吸引力或低估值的優質指數成分股。

