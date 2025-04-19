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快訊／DHL暫停各國運美800美元以上B2C貨　估5/2中國輸美電商貨全停

▲DHL宣布明年台灣年度運價平均漲幅4.9%。（圖／DHL提供）

▲DHL本月21日起暫停各國運美800美元以上B2C貨。（圖／DHL提供）

記者張佩芬／台北報導

全球最大物流公司DHL已發信給客戶，說明因為新的報關規定，造成貨物嚴重積壓，將自下周一(21日)起，對於運往美國價值超800-2500美元的B2C貨件(以電商貨居多)原採用T86簡易報關制度，改恢復舊的T01與T11報關制度，也就是大宗貿易與舊快件報關制度，造成報關作業繁瑣，貨物嚴重積壓，不得不暫停收貨，好清理手上積壓物件。

DHL台灣公司表示，目前800美元以下B2C貨還有收；但台灣大型航空貨運承攬業者指出，待5月2日中國與香港運美800美元以下郵件取消歸稅豁免後，因為超高的關稅，中國與香港輸美電商貨恐將全部停擺。

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DHL Group執行長Tobias Meyer本周一對外表示，試圖應對川普反覆無常關稅舉措的企業和製造商，已開始感到疲憊，企業和個人對不斷變化的關稅公告感到「有些厭倦」。

DHL發給客戶的信件表示，尊敬的客戶：感謝您選擇 DHL快遞，我們希望藉此機會與您溝通一些關於向美國發貨的重要資訊。這些資訊涉及海關申報價值超過800美元的貨物運輸，並可能影響到您的發貨計劃。

根據美國總統最近發佈的行政命令，世界各地發往美國的貨物，如果申報價值超過800美元，現需接受更嚴格的入境監管。根據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)最新規定，之前可使用非正式報關的貨物(價值在800美元至2500美元之間)現在都必須單獨正式報關。 需發貨人提供詳細的貨物描述、10 位美國海關稅則編碼(HTS)、貨物原產國(COO)、收件公司稅號(EIN，適用收件方為公司)、收件者SSN(Socialsecuritynumber，適用收件方為個人)。

由於這一變化，導致正式報關量激增。 儘管我們已經全力以赴應對這些激增的申報量，但仍可能會出現多日的運輸延遲，尤其是對於申報價值超過800美元的貨物。

為了確保我們能夠繼續為您提供高品質的服務，我們決定從2025年4月21日起，對B2C貨件(收件者為美國個人)、且申報價值超過800美元的貨件臨時暫停服務，直至進一步通知。請注意，申報價值低於800美元的貨物不受此暫停影響。同時，B2B貨件(收件者為美國企業)仍可正常服務，但也可能面臨延遲，敬請理解。

我們也將持續關注形勢變化並與您保持溝通，以便您能夠及時進行業務規劃。感謝您對DHL快遞一如既往的理解與支援。如您有任何疑問或需要更多資訊，請隨時聯繫您的客戶經理。

關鍵字： DHL暫停各國運美800美元以上B2C貨

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