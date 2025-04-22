台灣的TECH WORLD館在世博會做全程導覽　揭幕典禮避官方色彩

▲台灣的「TECH WORLD館」提供全程導覽服務，左起館長邱揮立、導覽員與貿協董事長黃志芳。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／綜合報導

2025年大阪關西世博會最受矚目的展館之一，台灣的「TECH WORLD館」，精緻漂亮有特色，主辦單位玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳表示，我們重質不重量，特別的是進館全程有導覽員陪同，讓觀展這充分理解台灣這個科技島為全球做出的貢獻。今(22)日的揭幕式，為降低官方色彩，經濟部高階並未按原規劃出席。

進入TECH WORLD館，每梯次接待30名觀展者，導覽員以日語做介紹，也可透過QR-Code獲得中英文導覽，整個參觀過程有如奇幻旅程，讓人驚艷感動，網站上可以見到台日網紅、台灣女婿與網友的感動介紹。

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▲《生命劇場》，由560支機械手臂、結合多媒體平板與大型樹型平台共演。（圖／記者張佩芬攝）

在《生命劇場》，由560支機械手臂、結合多媒體平板與大型樹型平台共演，以突破性的展演技術，詮釋生命在特殊生態環境中的韌性與包容，也介紹台灣的各種動植物，包括亞洲最高的樹木，可以長到84公尺的「台灣杉」。

《自然劇場》運用點雲建模、氣味設計與聲景系統，打造沉浸式體驗，引領觀眾與自然展開一場深度共鳴的對話，透過攝影鏡頭，台灣的山水變得美麗多彩，比肉眼見到的更讓人讚嘆。

《未來劇場》融合生成式AI動畫，闡述晶片在未來世界扮演的關鍵角色與無限可能，讓參觀者了解台灣晶片為手機、家電、汽車等，每日約4千件相關生活用品做出的貢獻。

▲有TECH WORLD字樣的奈米噴蘭花。（圖／記者張佩芬攝）

夢幻美麗的蘭花小徑，是有趣的互動體驗，觀展者觸碰面板，就會有蝴蝶往上飛舞，越點越多，讓百隻數位蝴蝶因你起舞，形成「群蝶共舞」驚奇影像。

最後由卡通片中可愛小女孩，讓大家知道「晶片」與生活的關聯，以及台灣在晶片上的全球領先地位。

每一位入館者透過一開始就戴上的「心動智慧手環」，最後會透過偵測結果，知道你最動的是什麼，透過參觀者的「心動曲線」，由AI推薦最適合的台灣觀光路線，讓科技延伸至日常生活，處處充滿驚喜！



黃志芳指出，我國並非國際展覽局會員，日本是這一屆世博會主辦單位，非常熱誠的邀請台灣以企業館參展，我國才能在相隔15年再度參加世博會。