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響應世界地球日　台積電目標2050年達成淨零排放

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

適逢世界地球日，台積電（2330）目標倡議（The Science Based Targets Initiative, SBTi），承諾具企圖心且全面涵蓋直接、間接與價值鏈排放的減碳路徑，攜手供應鏈共同實踐環境永續目標。

為永續經營，台積電積極實踐其淨零排放藍圖-2025 年碳排達峰且逐步下降，2030 年回到 2020 年排放水準並達成全公司生產營運據點使用再生能源比例 60%（RE60），2040 年達成 RE100，目標於 2050 年達成淨零排放，台積電將進一步以2025 年為基準年，於 2035 年以前達成符合 SBTi 企業淨零標準（Corporate Net-Zero Standards）的範疇一至範疇三的絕對減排目標。

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台積電董事長暨總裁暨 ESG 指導委員會主席魏哲家表示：「在全球致力於實踐環境承諾和推動低碳轉型的過程，企業的投入是驅動改變的關鍵動能之一。台積公司攜手供應鏈與各界利害關係人，不斷深化各項綠色行動並發展創新的節能減碳
技術，以實現 2050 年淨零排放目標。台積公司勇於承諾積極目標且付諸行動，為實現一個永續的未來全力以赴。」

針對製程直接排放，台積電落實溫室氣體減量標竿作為，持續汰換與新設現址式溫室氣體處理設備、使用碳中和天然氣，並已於4月取得第 53 個美國綠建築 LEED （Leadership in Energy and Environmental Design） 黃金級及以上認證，認證面積居全球半導體產業之冠。自 2022 年起，台積電海外營運基地已全數並持續達成範疇一及範疇二淨零排放。

為削減能源間接排放，台積電為全球第一家加入全球再生能源倡議組織的半導體企業。2023 年，台積電宣布加速 RE100 進程，將原 2050 年「全球營運 100%使用再生能源」目標提前至 2040 年，同時擴大再生能源使用並多元化供應來源。全公司再生能源使用占比已於 2024 年超過 14%，並維持全球辦公室及海外營運廠區 100%使用再生能源，穩健邁向 2030 年 RE60 的中期目標。

針對價值鏈上下游排放，2023 年，台積電首創再生能源聯合採購的創新模式，簽訂為期 20 年的 200 億度再生能源聯合採購長期合約，為供應商與子公司爭取穩定的聯合採購價格，降低採用門檻。2024 年，進一步啟動供應鏈減碳補助計畫，透過挹注資金支持在地第一階原物料供應商更新、汰換或新設相關設備／機台，提升價值鏈減排效益，預計削減 45 萬公噸碳排放，相當於 4 萬 5,000 公頃的森林之年固碳量。

為進一步加速半導體供應鏈綠色轉型，台積電於 2025 年起攜手關鍵排放源供應商簽署台積公司供應商溫室氣體減排協議，迄今已逾 50 家海內外供應商完成簽署，占台積電供應鏈碳排近 90%，目標於 2030 年針對供應台積電之產品，達成在台生產 RE85 、海外生產 RE100 ，並於 2035 年達成符合 SBTi 淨零標準之減碳目標。

台積電提供領先業界、具備最佳效能與能源效率優勢的半導體製程技術，實現更具能源效率的資訊與通信科技及智慧應用。根據工研院推估，2030 年，台積電每用 1 度電生產高效能運算相關的半導體產品，可為全球減省 6.8 度電，展現台積電產品的影響力與環境價值。

台積電落實「ESG 政策」與「環境保護政策」，秉持以終為始的理念，透過逐年檢視目標達成情況，動態調整或設定更積極的減碳路徑，積極迎向氣候變遷的挑戰。

SBTi 是一項全球性合作倡議，為企業和組織提供框架，協助其根據最新的氣候科學設定溫室氣體減排目標。該倡議旨在協助企業低碳轉型，確保其減排目標符合《巴黎協定》的去碳化要求，以將全球氣溫升幅控制在相較工業化前水平的 1.5°C 以內或遠低於 2°C。

關鍵字： 台積電

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