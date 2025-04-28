資安國家隊　零壹廣設海外據點、安碁資訊扎根資安監控

隨著政府、企業數位轉型持續，伴隨而來的網路攻擊、資安事件也隨之增加，台灣身為遭受網路攻擊最頻繁的國家之一，企業、政府對於資安的需求持續增加。

圖／先探投資週刊 文／莊家源

近期亞太區規模最大的資安盛會「台灣資安大會Cybersec 2025」於四月中旬在南港展覽館舉行，今年展覽的亮點主要有三個，首先是ＡＩ時代業者均有相對應的新品和技術；另外，智慧工廠、邊緣運算等風潮，催生新的資安需求，而隨著各國對資安的重視度提升，亦帶動企業加碼資安投資。

網路資安事件創高

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年的台灣資安大會有超過四百家廠商參展，其中包括Google、微軟（Microsoft）、趨勢科技、Fortinet、Palo Alto Networks、CrowdStrike、Symantec等國際知名大廠，國內三大電信公司中華電、台灣大、遠傳也設有攤位，還有眾多國內資訊服務業者如精誠、凌群、邁達特、零壹、關貿、偉康科技、全景軟體、叡揚、安碁資訊等也積極參展。此外，也有不少硬體業者參展，像是安控廠商晶睿、網通業者合勤控及工業電腦業者新漢等。

根據Check Point Research的統計數據顯示，去年全球平均每周網路攻擊次數為一六七三次、年增四四％，其中，台灣的網路攻擊情況最為嚴重，平均每周遭受三九九三次攻擊，位居亞太地區之首，而台灣受攻擊次數最多的前三大產業依序為硬體供應商、政府與軍事機構和製造業。

另外，根據我國數位發展部月報資料顯示，今年三月資安事件通報量達八二件，創下最近半年以來新高，其中大多數是遭到網路分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，包含部分縣市政府、地方稅務機關等，導致網站服務緩慢或中斷，但並未造成系統被破壞，各機關多可在短時間內恢復。

因應日漸嚴重的駭客攻擊，台灣的數發部及金管會，針對上市櫃公司均祭出新的資安法規，要求國內六五家金融業者，必須設立資安長（CISO），除了定期召開資安長聯繫會議，強化網路身分驗證，核心資料、資料庫加密與分持，並有雲端備份機制等，再加上二○二七年歐盟網路韌性法案（ＣＲＡ）即將上路，未來在歐盟市場上的數位產品和服務需要通過自查或協力廠商檢查，確認滿足歐盟網路安全標準才可銷售，再加上近年智慧工廠及邊緣運算的興起，科技業的資安標準提升，都將成為企業資安投資的重要動能之一。

精誠、零壹擴大海外布局

根據ＭＩＣ統計，今年資安相關領域（設備、軟體及服務）全球市場規模約二三九二．二億美元，明年將成長至二六○九億美元、年增九．○九％，二○二二～二六年的年複合成長率為十．六四％，其中以軟體與服務的產值占比最高，分別占五一％與三八％；工研院則指出，明年台灣資安市場整體規模將達一○一○億新台幣，二二～二五年的年複合成長率為十．一一％。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2349期精彩當期內文轉載》