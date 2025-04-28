ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

資安國家隊　零壹廣設海外據點、安碁資訊扎根資安監控

圖／先探投資週刊 提供

隨著政府、企業數位轉型持續，伴隨而來的網路攻擊、資安事件也隨之增加，台灣身為遭受網路攻擊最頻繁的國家之一，企業、政府對於資安的需求持續增加。

圖／先探投資週刊　文／莊家源

近期亞太區規模最大的資安盛會「台灣資安大會Cybersec 2025」於四月中旬在南港展覽館舉行，今年展覽的亮點主要有三個，首先是ＡＩ時代業者均有相對應的新品和技術；另外，智慧工廠、邊緣運算等風潮，催生新的資安需求，而隨著各國對資安的重視度提升，亦帶動企業加碼資安投資。

網路資安事件創高

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年的台灣資安大會有超過四百家廠商參展，其中包括Google、微軟（Microsoft）、趨勢科技、Fortinet、Palo Alto Networks、CrowdStrike、Symantec等國際知名大廠，國內三大電信公司中華電、台灣大、遠傳也設有攤位，還有眾多國內資訊服務業者如精誠、凌群、邁達特、零壹、關貿、偉康科技、全景軟體、叡揚、安碁資訊等也積極參展。此外，也有不少硬體業者參展，像是安控廠商晶睿、網通業者合勤控及工業電腦業者新漢等。

根據Check Point Research的統計數據顯示，去年全球平均每周網路攻擊次數為一六七三次、年增四四％，其中，台灣的網路攻擊情況最為嚴重，平均每周遭受三九九三次攻擊，位居亞太地區之首，而台灣受攻擊次數最多的前三大產業依序為硬體供應商、政府與軍事機構和製造業。

另外，根據我國數位發展部月報資料顯示，今年三月資安事件通報量達八二件，創下最近半年以來新高，其中大多數是遭到網路分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，包含部分縣市政府、地方稅務機關等，導致網站服務緩慢或中斷，但並未造成系統被破壞，各機關多可在短時間內恢復。

因應日漸嚴重的駭客攻擊，台灣的數發部及金管會，針對上市櫃公司均祭出新的資安法規，要求國內六五家金融業者，必須設立資安長（CISO），除了定期召開資安長聯繫會議，強化網路身分驗證，核心資料、資料庫加密與分持，並有雲端備份機制等，再加上二○二七年歐盟網路韌性法案（ＣＲＡ）即將上路，未來在歐盟市場上的數位產品和服務需要通過自查或協力廠商檢查，確認滿足歐盟網路安全標準才可銷售，再加上近年智慧工廠及邊緣運算的興起，科技業的資安標準提升，都將成為企業資安投資的重要動能之一。

精誠、零壹擴大海外布局

根據ＭＩＣ統計，今年資安相關領域（設備、軟體及服務）全球市場規模約二三九二．二億美元，明年將成長至二六○九億美元、年增九．○九％，二○二二～二六年的年複合成長率為十．六四％，其中以軟體與服務的產值占比最高，分別占五一％與三八％；工研院則指出，明年台灣資安市場整體規模將達一○一○億新台幣，二二～二五年的年複合成長率為十．一一％。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2349期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

雨琦教薇娟唱〈跳樓機〉　一學就會敲好聽～

推薦閱讀

快訊／ETF退場！　00925確定6／5終止上市

快訊／ETF退場！　00925確定6／5終止上市

證交所今（28）日公告，由新光投信所發行「新光標普電動車ETF」（00925）因為連續30日淨值未達1億元以下，確定在今年6月5日終止上市。

2025-04-28 18:23
381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光　餐廚風吸睛

381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光　餐廚風吸睛

在台新金（2887）、新光金（2888）等業者公告股東會紀念品後，累計至今已有8家金控股東會紀念品開獎，預計逾381萬金融存股族有機會領好康。

2025-04-28 18:20
中國特定鋼品、啤酒反傾銷調查　經濟部認定：國內產業遭損害

中國特定鋼品、啤酒反傾銷調查　經濟部認定：國內產業遭損害

經濟部今（28）日召開貿易救濟審議會，就「中鋼（2002）及中龍鋼鐵（2048）申請對自中國產製進口特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案」以及「台灣釀酒商協會申請對自中國產製進口啤酒課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案」產業損害初步調查結果進行審議，2案均認定有合理跡象顯示國內產業遭受實質損害。

2025-04-28 17:00
元大金9席董事新名單曝光　4獨董來頭大

元大金9席董事新名單曝光　4獨董來頭大

元大金（2885）今（28）日公告最新9席董事提名名單，其中一般董事5席，包括：翁健、黃維誠、馬維建、馬維辰、陳忠源；獨立董事4席，分別是楊曉文、王詠心、李滿治、吳宗成，由於獨董背景涵蓋金融、證券、銀行、壽險及產業界、學術界，且4席獨董中有3人具備金管會資歷，成為亮點。

2025-04-28 17:57
38.8萬股民注意　新光金股東會紀念品送「斜背兩用加底帆布袋」

38.8萬股民注意　新光金股東會紀念品送「斜背兩用加底帆布袋」

38.8萬名新光金（2887）股東注意！新光金今（28）日正式公告股東會紀念品是「斜背兩用加底帆布袋」。

2025-04-28 16:32
快訊／52萬股民注意　台新金股東會紀念品送「精緻密封調味罐」

快訊／52萬股民注意　台新金股東會紀念品送「精緻密封調味罐」

52萬台新金（2887）股東注意！台新金今（28）日正式公告股東會紀念品是「精緻密封調味罐」。

2025-04-28 15:42
美國關稅衝擊貨櫃三雄不悲觀　關稅解決後貨量是否衝高看需求與售價

美國關稅衝擊貨櫃三雄不悲觀　關稅解決後貨量是否衝高看需求與售價

台北市輪船公會今(28)日召開會員大會，對於眼前面對的美國關稅衝擊，貨櫃三雄都表示屬於短期問題，中長期來看不悲觀。陽明總經理白崑榮指出會是供應鏈的移轉，貨物需求則是持續在成長；至於關稅問題解決後市場貨量是否衝高，萬海總經理謝福隆表示，主要看市場終端需求與商品售價，對此長榮海運總經理吳光輝表示認同。

2025-04-28 16:53
英業達宣布砸8500萬美元　美國德州設製造生產基地

英業達宣布砸8500萬美元　美國德州設製造生產基地

川普關稅戰台廠AI供鏈向美國移動再添1筆！AI伺服器業者英業達（2356）今（28）日公告，將授權子公司於投資金額不超過8500萬美元內，在美國德州尋覓適合的生產廠房。

2025-04-28 16:41
3月景氣燈號減3分　國發會：留意關稅對國內景氣影響

3月景氣燈號減3分　國發會：留意關稅對國內景氣影響

國發會今（28）日公布3月景氣概況，3月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，月減3分，燈號續呈黃紅燈。其中，加班工時雖因提前拉貨而增加1分，轉為黃紅燈，但受國際關稅政策及產能競爭影響，銷售面及股價指數轉為黃紅燈，製造業信心指標則轉呈黃藍燈，各減少1分；領先指標轉為下滑，同時指標續呈上升，顯示當前國內景氣延續成長態勢，但須密切關注後續變化。

2025-04-28 16:35
川普關稅戰　陽明：貨量不可能被美國製造取代

川普關稅戰　陽明：貨量不可能被美國製造取代

川普關稅戰影響海運市場，陽明海運（2609）總經理白崑榮指出，美國一年從亞洲進口約2300萬TEU貨量，這些貨量不可能被美國製造取代，除非美國經濟狀況惡化造成購買力下降，不然貨品未來繼續出貨機率大，長期來看也沒有那麼悲觀，畢竟全世界貿易、生產分工還是存在。

2025-04-28 16:05

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ETF退場！　00925確定6／5終止上市

快訊／52萬股民注意　台新金股東會紀念品送「精緻密封調味罐」

蘭城晶英年賺12億　神秘業主曝光

381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光　餐廚風吸睛

38.8萬股民注意　新光金股東會紀念品送「斜背兩用加底帆布袋」

關稅戰開打！網購「美金20元變50元」　美國人一片哀號

43.9萬股民注意　華南金配息1.25元現金殖利率4.72％

前閣揆看海湖莊園協議　警告「無條件接受台灣恐淪貧窮國家」

繳稅注意！3銀行刷卡分期零利率　加掛現金回饋

每月「被動收入14萬」想退休！網給1建議

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366