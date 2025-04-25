快訊／房屋稅大利多！　財部突放寬自住遷戶籍期限至6／2

▲看屋示意照。（圖／記者項瀚攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部今（24）日表示，房屋稅2.0新制(下稱2.0新制)自113年7月1日起施行，今(114)年5月1日首次開徵。為維護納稅義務人權益，財政部宣布今年期房屋稅自住住家用房屋(下稱自住房屋)辦竣戶籍登記及申報期限由今年3月24日放寬至同年6月2日。

財政部說明，2.0新制規定有3大要求：

1、房屋無出租或供營業使用；

2、本人、配偶或直系親屬實際居住使用並於該屋辦竣戶籍登記；

3、本人、配偶及未成年子女全國合計3戶(含)以內，為自住房屋，可適用較低稅率1.2%或1%(全國單一自住房屋)課徵房屋稅。納稅義務人並應於每年期房屋稅開徵40日以前(即每年3月22日以前)向房屋所在地地方稅稽徵機關申報，經核准後，5月開徵之房屋稅即可按較輕稅率課徵。

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財政部進一步說明，考量今年是2.0新制實施的第1年且就自住房屋增訂辦竣戶籍登記要件，為落實2.0新制自住輕稅目標，並減少徵納爭議，經與地方政府研商，該部將今年期自住房屋辦竣戶籍登記及申報期限放寬至6月2日，與房屋稅繳納期限相同。

財政部呼籲，近期各地方稅稽徵機關已陸續寄發房屋稅繳款書，房屋倘符合其他自住要件，惟未辦竣戶籍登記，導致房屋稅不是按自住稅率1.2%或1%課徵之情形，請納稅義務人於今年6月2日以前至戶政機關辦竣戶籍登記，並向房屋所在地地方稅稽徵機關申報，經稽徵機關核准，房屋稅就可享自住優惠稅率。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房屋稅2.0上路前政府就積極通知，應該也知道會遇到很多抱怨，尤其新房子房屋稅的差異更大，此次把申請時間拉長，民眾要好好保握機會，尤其現在不少屋主都收到房屋稅單，應該已經看到上面稅率有點可怕。