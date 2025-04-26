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11家金控配息一表看！　中信金居配息、殖利率雙王

▲▼中國信託商業銀行,中信銀,中信金南港總部,中信金融園區,中信金控,中國信託金融園區,商辦經貿園區,零碳綠建築。（圖／記者李毓康攝）

▲中信金配息2.3元暫居金控股配息王。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

2024年14家金控獲利將近6000億元，成為盈餘分派活水，目前已公布2024年盈餘分派有11家，中信金（2891）以每股配息2.3元暫居金控股配息王、現金股息殖利率王，每股股息分派超過1元則有元大金（2885）1.55元、玉山金（2884）1.2元，以及兆豐金（2886）1.6元等3檔，若以昨（25）日收盤價計算，潛在現金殖利率超過5%則有元大金、凱基金（2883）、台新金（2887）等3檔。

▲▼11家金控配息表。（圖／記者巫彩蓮攝）

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14家金控尚未公布2024年盈餘分派有富邦金（2881）、國泰金（2882），以及華南金（2880）等3家，其餘11家都已經公布。

目前已公布配息金額的金控股，配息金額就屬中信金每股2.3元最高，以昨日收盤價36.95元計算，潛在股息殖利率達6.22%，暫居金控股現金殖利率王寶座。

中信金2024年合併稅後淨利720.28億元，年成長率28%，稅後股東權益報酬率 (ROE)為16.39%，稅後資產報酬率(ROA)為0.86%，每股稅後盈餘（EPS）為3.64元，創下歷年新高，配息2.3元，盈餘配發率63%。

中信金每股配息在2元以上，而配息1元以上，則有兆豐金、元大金、玉山金等3檔，兆豐金每股配發1.6元，創近五年新高，以2024年每股稅後盈餘（EPS）2.35元，盈餘分配率為68%，以昨日收盤價37.45元計算，現金殖利率約4.27%。

元大金、玉山金為另外兩家每股股息超過1元的金控股，分別1.55元以及1.2元，同時搭配股票股利0.3元以及0.1元，若以昨日收盤價計算，潛在現金殖利率分別為5.12%以及4.36%。

若以潛在殖利率來看，超過5%分別有凱基金、台新金兩家，凱基金2024年稅後淨利336億元，年增率77%，獲利創下歷史次高，EPS達1.97元，宣布配發股息0.85元股息以及0.1元股利，若以昨日收盤價計算，潛在現金殖利率為5.29%。

「新新併」存續主體台新金決議通過每股擬配發0.9元現金股利，以昨日16.15元收盤價計算，現金殖利率高達5.57%，由於「新新併」合併基準日為7月24日，雖未分享受到盈餘分派的新光金股東，在合併後，透過換股將成為台新金股東，依然可享受盈餘配息。
 

關鍵字： 金控配息盈餘分派股息殖利率2024

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