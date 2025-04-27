加油注意！汽油明不調整 柴油漲0.2元

台灣中油宣布，自明（28）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油價格調漲0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.3元、95無鉛汽油每公升29.8元、98無鉛汽油每公升31.8元、超級柴油每公升27.1元。

國稅局認證 綜所稅申報「18款地雷」最易踩到

113年度綜合所得稅結算申報即將於下周四（5月1日）正式開始，財政部高雄國稅局整理出18種常見申報錯誤態樣，提醒700萬綜所稅申報戶報稅時多加注意，避免因一時疏忽遭補稅處罰。

8檔中小型銀行配息放榜 遠東銀、上海銀現金殖利率近4%暫領先

8家中小型銀行公布董事會通過2024年盈餘分配細節，其中以遠東銀（2845）、上海銀（5876）潛在現金殖利率逼近4%暫時領先群雄。

美關稅貿易戰「不擔心」 世茂農業：已走出差異化市場

面對全球市場動盪與美國貿易戰升溫，許多台灣農業出口業者也憂心忡忡，但世茂農業卻顯得異常從容。世茂農業董事長特助李佳家表示：「我們並不擔心，因為世茂早就走出差異化市場，不是靠單一產品或單一市場存活。」這份自信，來自於世茂農業多年前就已經開始的深耕與轉型布局。

週線終止連兩黑翻紅 法人稱：台股挑戰清明節跳空缺口

上週台股週線扭轉連2黑窘境，收紅上漲477.7點，週線漲幅2.46%，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，美國關稅談判消息持續變化，相關議題對全球經濟的影響仍未消退，不過，美國聯準會官員釋出6月降息訊號，激勵美股連三日全面上漲，加上IMF上修台灣經濟成長，搭配融資餘額快速降低，水位來到相對健康水位、國安基金穩定台股投資情緒，以及上市櫃陸續實施庫藏股等多項多利因子，台股有望挑戰清明節缺口。

筆電產業觀望關稅談判情況 2025年品牌出貨成長率下修至1.4%

根據TrendForce最新調查，儘管美國暫緩徵收對等關稅90天，提供筆電品牌短暫喘息空間，然整體市場仍籠罩在政策與經濟的不確定性中。品牌自2024年底開始提前擴大備貨規模，推升2024年第四季出貨年增率至5.1%，2025年第一季更達7.2%。然而，考量整體經濟疲軟與關稅風險升溫，預估2025年筆電品牌全年出貨年增率將由3.6%下修至1.4%。

黑松100周年 員工持股信託制度參與率近7成

黑松（1234）今年迎來創立100週年的重要里程碑，26日舉辦家庭日並以歡樂、感謝與傳承為核心精神，邀集逾千位跨世代員工與家屬齊聚一堂，黑松董事長張斌堂指出，公司深耕在地100年，將持續與員工並肩同行，迎接下一個更精彩的百年。

360° MOBILITY Mega Shows四天展期 吸引110國4千名國際參觀者

由外貿協會主辦的2025年360°MOBILITY Mega Shows今(26)日順利落幕，該展整合「台北國際汽機車零配件展(Taipei AMPA)」、「台灣國際智慧移動展(E-Mobility Taiwan)」，並與「台北國際車用電子展(Autotronics Taipei)」同期展出，四天展期吸引來自全球超過110個國家、4千名國際參觀者到場，共同見證台灣在全球智慧移動產業中的關鍵地位與創新能量。

年賺180萬壓力大 每月「被動收入14萬」想退休！網給1建議

現在有越來越多人都在學習投資，藉以賺取被動收入，希望能財富自由、提早退休，一名網友就表示，今年37歲，年收入180萬元，對於公司的未來感到擔心，薪資可能會減少，而且工作壓力大，考慮辭職過自己的人生，他列出的每月的被動收入，共有14萬元，「這樣可以退休嗎？」貼文掀起熱論。

台股閃見2萬點！ 法人：多方占優勢有補漲空間

美國總統川普對關稅戰態度放軟，台股本周反彈且指數閃見2萬點，周線收紅，上漲477.70點或2.46%，終止連4跌；法人指出，相較於其他地區股市表現，台股表現落後，有補漲空間，估計下周多方仍然占優勢，不排除有更明顯的攻勢，不過川普政府習慣左右搖擺，建議不可孤注一擲，選股方向則回到市場主流，科技股題材較新、跌幅較深，預估指數區間19200點~21000點。