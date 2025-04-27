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8檔中小型銀行配息放榜　遠東銀、上海銀現金殖利率近4%暫領先

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

8家中小型銀行公布董事會通過2024年盈餘分配細節，其中以遠東銀（2845）、上海銀（5876）潛在現金殖利率逼近4%暫時領先群雄。

▲▼8檔中小型銀行股配息比一比。（圖／記者陳瑩欣製表）

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受惠財管、法金與財務操作3大業務表現亮眼，遠東商銀2024年稅後純益42.97億元締造歷史新高，EPS為1.01元，反映在盈餘分配上，公司擬配0.5元現金、0.2元股票，合計0.75元，以25日收盤價12.8元估計，潛在現金殖利率高達3.91%；至於上海銀則全配現金，每股預計發1.8元，以25日收盤價46.5元估計，現金殖利率則為3.87%。

8檔金融股中，高雄銀（2846）為唯一一檔超盈餘分配的中小型銀行股，高雄銀2024年全年淨收益43.85億元，年成長14.76%，稅前盈餘13.15億元，年成長9.13%；稅後純益9.61億元，年成長11.1%，每股稅後純益（EPS）為0.55元，但因財務結構調整彈性大，超額配發0.6元（股票、現金各0.344元），為8檔金融股中唯一一家息利「發破錶」的業者。

高雄銀解釋，由於股東權益項下「透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分損益」持續增加，其他權益項由負轉正，挹注迴轉利益拉高可分配盈餘，因此2024年盈餘超額配發率達109%。

相較之下，傳統官股行庫如彰銀（2801）、台企銀（2834）配息政策較保守，彰銀現金股息與股票股利各0.5元，合計1元；台企銀則現金股息0.2元、股票股利0.6元，合計0.8元，分別對應潛在現金殖利率為2.8%及1.43%。

目前王道銀（2897）、京城銀（2809）尚未公布配息政策，不過王道銀已先向外表態「盡量全配現金」，讓喜歡領現的存股族屏息以待；京城銀則是在併入永豐金（2890）之前最後一次公告配息，市場同樣樂觀看待。

關鍵字： 中小型銀行盈餘分配高雄銀現金殖利率配息政策

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