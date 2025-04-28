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商場禮賓接待「月薪5萬8」還供兩餐　一票心動！內行曝秘辛

服務業,服務員,服務生,兼職,派遣,一例一休（圖／記者張一中攝）

▲原PO好奇「商場禮賓安管」在做什麼？（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

有網友在104人力銀行，看到一則徵才消息，工作內容為商場禮賓安管，月薪高達5萬8千元，而且還有供應兩餐，不過工作時間長達12小時，還需要輪早、晚班，好奇有沒有人做過，可以分享經驗。對此，有內行人指出，「保全禮賓哨，穿西裝打領帶，基本上就是一直站著12小時，通常休息時間很短」。

有網友在Dcard發文，看到104上有一則徵才消息很心動，「日班、中班商場禮賓安管」，月薪5萬3000至5萬8000元，並供應兩餐員工餐，不過需要久站；工作時段分為日班與晚班，分別是7時至19時，及11時至23時；希望應徵者有服務熱忱、禮貌、態度佳。

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貼文曝光，不少網友看了職缺很心動，「我都心動了，供兩餐欸，很多12H站哨的薪水都開不到這麼高」、「月薪5萬又免費吃飯，屌打很多行業了，我作業員12小，一個月3萬7，還要扣餐費」、「跟我在中南部寫扣底薪差不多，我該轉換跑道了」。

有知情人透露，「這是禮賓哨，得久站，還得站好，所以你能站久站好嗎？還得服務好，注意禮儀。而且商場就是人多狀況多，規定應該也不少，沒做過保全的小白，還是考慮看看，免得2天就陣亡了」、「基本上就是一直站著12H，看案場但通常休息時間很短，然後客人有什麼問題，不管多奧你都要熱心回答她，幫她想辦法或往上報，你就把你當成黑執事之類的，有的公司還會挑身高長相什麼的，薪水很高但你要想清楚，你能不能站12H還保持笑容」。

▼不少網友看了很心動。（圖／翻攝自104人力銀行網站）

▲▼ 。（圖／翻攝自104人力銀行網站）

關鍵字： 商場禮賓104徵才月薪5萬熱門職缺工作內容

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