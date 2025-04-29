快訊／台股收漲198點至20232　台積電漲5元至902

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（29日）開低走高，加權指數終場大漲198.22點，以20232.63點作收，漲幅0.99％，成交量2386.43億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以下跌16.09點開出，指數開低走高，盤中最高達20232.63點，最低20007.3點，終場收在20232.63點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到902元，漲幅0.56％，自4月9日前波低點以來上漲約15%；鴻海（2317）上漲0.5元至143元；聯發科（2454）上漲20元至1370元；廣達（2382）下跌2.5元來到242.5元；長榮（2603）上漲2.5元至207.5元。
今天漲幅前5名個股為和椿（6215）上漲7.9元，漲幅9.99％；晶彩科（3535）上漲3.2元，漲幅9.98％；奇偶（3356）上漲6元，漲幅9.97％；穎漢（4562）上漲4.1元，漲幅9.96％；有成精密（4949）上漲5.2元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為土銀國泰R1（01002T）上漲0.01元，漲幅0.07％；嘉威（3557）上漲0.05元，漲幅0.1％；正新（2105）上漲0.05元，漲幅0.1％；臻鼎-KY（4958）上漲0.1元，漲幅0.1％；漢翔（2634）上漲0.05元，漲幅0.1％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|和椿（6215）
|87.0
|▲7.9
|▲9.99％
|晶彩科（3535）
|35.25
|▲3.2
|▲9.98％
|奇偶（3356）
|66.2
|▲6.0
|▲9.97％
|穎漢（4562）
|45.25
|▲4.1
|▲9.96％
|有成精密（4949）
|57.4
|▲5.2
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|土銀國泰R1（01002T）
|15.02
|▲0.01
|▲0.07％
|嘉威（3557）
|49.75
|▲0.05
|▲0.1％
|正新（2105）
|49.35
|▲0.05
|▲0.1％
|臻鼎-KY（4958）
|97.1
|▲0.1
|▲0.1％
|漢翔（2634）
|47.8
|▲0.05
|▲0.1％
資料來源：證交所
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