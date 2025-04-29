快訊／台股收漲198點至20232　台積電漲5元至902

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（29日）開低走高，加權指數終場大漲198.22點，以20232.63點作收，漲幅0.99％，成交量2386.43億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以下跌16.09點開出，指數開低走高，盤中最高達20232.63點，最低20007.3點，終場收在20232.63點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到902元，漲幅0.56％，自4月9日前波低點以來上漲約15%；鴻海（2317）上漲0.5元至143元；聯發科（2454）上漲20元至1370元；廣達（2382）下跌2.5元來到242.5元；長榮（2603）上漲2.5元至207.5元。

今天漲幅前5名個股為和椿（6215）上漲7.9元，漲幅9.99％；晶彩科（3535）上漲3.2元，漲幅9.98％；奇偶（3356）上漲6元，漲幅9.97％；穎漢（4562）上漲4.1元，漲幅9.96％；有成精密（4949）上漲5.2元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為土銀國泰R1（01002T）上漲0.01元，漲幅0.07％；嘉威（3557）上漲0.05元，漲幅0.1％；正新（2105）上漲0.05元，漲幅0.1％；臻鼎-KY（4958）上漲0.1元，漲幅0.1％；漢翔（2634）上漲0.05元，漲幅0.1％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 和椿（6215） 87.0 ▲7.9 ▲9.99％ 晶彩科（3535） 35.25 ▲3.2 ▲9.98％ 奇偶（3356） 66.2 ▲6.0 ▲9.97％ 穎漢（4562） 45.25 ▲4.1 ▲9.96％ 有成精密（4949） 57.4 ▲5.2 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 土銀國泰R1（01002T） 15.02 ▲0.01 ▲0.07％ 嘉威（3557） 49.75 ▲0.05 ▲0.1％ 正新（2105） 49.35 ▲0.05 ▲0.1％ 臻鼎-KY（4958） 97.1 ▲0.1 ▲0.1％ 漢翔（2634） 47.8 ▲0.05 ▲0.1％

資料來源：證交所