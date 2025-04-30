美線長約今日到期估大半未簽新約　船公司美線5／1漲價須全力撐住

▲美國線長約今日到期，但是估計有大半託運人尚未簽新約。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場美國線長約今(30)日到期，但是估計還有大半託運人沒簽新約，簽約時間已經延長到5月15日，為了能順利簽下新約，船公司全力推5月1日調漲運價，美西線每大箱(40呎櫃)運價從2000美元調高到2500美元，調幅高達25%。貨櫃船公司出身的承攬業高階分析，這次漲價船公司會全力守住調升後運價，以利新約簽署。

這位剛從貨櫃船公司換跑道到承攬業的業界高階分析，今年長約每大箱運價多數是較去年加高300美元，加高後運價高於目前市場現貨價，船公司必須拉高現貨價才有辦法讓託運人接受新約價，因此應該不會是1日或數日行情。

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國內兩家超大型攬貨公司，一家簽了部分長約，其餘估會拖到5月中，另一家完全沒簽，預計5月中才會簽。據透露，超大型攬貨公司可簽到每大箱1900-2000美元的長約價，大型與中小型攬貨業，簽約價估計在2200-2500美元之間，美東線運價則加高800-1000美元。

排名在全球12名以內的亞洲籍非聯盟船公司，則提供主要客戶原合約延長一年辦法，適用的地區囊括兩岸三地，不過多家攬貨公司高階都表示不相信會有這樣的合約。

攬貨業者指出，船公司現在完全是靠縮減航班來撐住運價，但船隻閒置期間固定成本還是要支付，且短期閒置船舶都會繼續留用船員，維持船隻基本運轉，還需要支付船員薪資，損失也不小，因此一定會全力拉升實收運價。如果關稅問題拖長，船隻閒置時間也因而拉長，就會僅留少數船員看守船隻與做必要的保養，嚴重時船隻安排長時間閒置，船機運作停止，僅留保全人員。

也有船公司將美國線船隻調到歐洲線，陽明海運高階就抱怨某大船公司挪了兩班船跑歐洲，使得歐洲線無法推動5月1日漲價辦法。

一家大型攬貨公司昨日大陸公司高階來台開會，指出大陸雖然面臨美國的超高關稅，但有些品項本周已經恢復對美出貨，因為美國百貨公司必須要有貨可賣，只是成衣售價調高了約一成，五金類漲了四到五成。