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半導體關稅壓力測試　準備好接招？留意基本面明朗個股

圖／先探投資週刊 提供

多國股市已收復對等關稅宣布過後跌幅，台股表現相對落後，仍在等待半導體關稅出爐後的壓力測試，短線盤面觀望氣氛濃厚，不過可留意基本面相對明朗個股，搭配技術與籌碼面操作。

文／黃俊超

川普總統重返白宮執政屆滿百日，縱然ＣＮＮ民調支持度僅四一％，為近七○年來新低，不過政府團隊依舊堅定推動新關稅協議與和平談判等施政方向，在與烏克蘭總統澤倫斯基碰面後表示，希望兩周以內能敲定俄烏停戰，並將於五月出訪沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國，主旨為強化與中東國家關係，並鞏固對美國的軍購與經濟投資協議。

川普態度微軟化　股市反彈

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而在關稅方面，川普在自家社群網站上發文，稱關稅政策有利於減輕民眾所得稅負擔，還能促使企業在美國設立更多工廠，創造大量就業機會，甚至若年收入低於二○萬美元，將可能完全免除所得稅。而在另一方面，繼美國對中國關稅釋出態度軟化的善意後，網路上流傳一份列出一三一項中國可能對美國進口產品免徵一二五％關稅清單。

美國財政部長貝森特接受媒體採訪時表示，當前美中高關稅狀態實際上是一種雙向貿易封鎖，並強調這樣的局面不可持續，尤其指出中國向美國出口商品量是美國出口到中國的五倍，美國市場對中國經濟模式至關重要，向美國銷售低價、補貼商品，是中國經濟成長的重要支撐，中國若希望保護自身經濟，就必須主動尋求降溫。另外也表示，印度有望成為首批簽訂協議的國家。

網路上流傳曾任中國國家副主席的王岐山說過一句話，中國人就算吃草也能活，不論是一年或是更誇張的三年，對照疫情發生時，中國經濟活動幾乎完全停滯，似乎也並非是不可能的事，然而重點在於與美國鮮明的對比，專制獨裁的共產制度，人民再苦都遠遠比不上政府的目標甚至面子，而自由民主的生活模式搭配選舉，人民是不可能接受這樣的日子，相對之下中國面對貿易持久戰，將更有底氣可度過；換句話說，美國政府在時間上面臨著沉重壓力。

關稅對於川普政府來說，應該是一種手段而非是目的，從近期的狀況來看，美國政府對於美債殖利率變化的關注度高於股市表現。美元指數於一月中旬的一一○．一，至近期的九七．九，目前約在一○○附近，美元的相對弱勢，對比與歐元從約一比一，回到一歐元兌一．一五七美元，日圓則由一六○附近下滑至目前約一四三，而新台幣也自三三．二元升值至三二．五元。

從與美國關稅的角度，約可概分為三類，一是如印度、新加坡，相互貿易度仍低，因此相對容易各自取得所需要的成果，甚至還有機會受惠，印度市場是最早收復四月初下跌的股市之一；第二是台灣、日本這類，基本上是相當明顯的朝美國靠攏，也是美國科技演進與輸出的重要夥伴，重點在於技術含量，擁有美國沒有的才能有足夠談判的底氣，台積電在美國擴大投資合情合理，但是最重要的技術仍需根留台灣，才能長期擁有談判的空間。

第三類則是最難解決的，例如越南與歐盟，越南並非本身很重要，更要在乎的是代替中國洗產地的轉口貿易，形成利用關稅獲得利益的一種破口，過去的左右逢源兩邊賺，在美國硬起來之後，被迫選邊就必須有所取捨，不過預估紡織相關傳統產業不在此限，美國並不需要這類高勞力密集度的產業，更何況會打到的是自己國家企業的品牌，歐盟則是過去與中國綁太緊，如德國的汽車產業就自食其果，而歐盟與美國間的千絲萬縷，當屬時間上的耗費較多。

台灣等待半導體關稅出爐

川普在政策態度上反覆，造成市場對於美元資產信任度的降低，過去數十年，強勢美元降低美國舉債成本，而對美國的貿易順差，也高度流向購買美國公債或美元資產，挹注美國政府龐大預算赤字所需資金，等同強化美元地位，與川普弱勢美元政策實有相互矛盾之處。然而換個角度來看，雖然推升黃金價格創下歷史新高，不過其他能做的選擇卻其實相當有限，畢竟美元不僅只是美國一國的貨幣，同時也是全世界交易量最大的貨幣，在匯率與兌換率等方面被視為是國際市場基準，因此必定會成為全世界的共同問題。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2350期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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