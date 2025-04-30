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集團小金雞贏在起跑點　興櫃未來大人物

圖／先探投資週刊 提供

去年登錄興櫃家數創近十年新高，神達、中華電、友達等旗下小金雞陸續加入資本市場。另外，受到台積電持續擴充產能，也為設備供應商營運增添成長動能。

圖／先探投資週刊提供　文／莊家源

近期受到美國對等關稅措施震撼彈的影響，全球股市震盪劇烈，依照規定，興櫃股票只須公布半年度及整年度財報，資訊公開程度不如上市櫃股票，且交易是採議價方式，流動性遠不如上市櫃股票，再加上沒有漲跌幅限制，投資風險相對較高，因此，投資人可參考興櫃股票的營收、獲利、配息狀況以及營運展望等，將有助於降低風險。

根據櫃買中心統計，去年登錄興櫃家數為八三家，創近十年來新高，且截至今年四月二十五日止，整體興櫃股票共三五二檔，資本總額二三五八．三三億元，總市值一．一九兆元。以今年三月營收數字來看，整體興櫃公司營收達五三九．三六億元，其中有一六九檔三月營收呈現月、年雙增，法人認為，受到二月逢農曆過年、天數較少等因素，而第一季營收大幅年增的個股，代表今年產業淡季不淡，與受惠關稅前拉貨潮的利多挹注。

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神達數位登錄興櫃

興櫃三月營收規模前十大公司排名依序為遠壽、燁聯、鴻勁、和淞、新代、兆聯實業、溢泰實業、永擎、東盟開發、神數，其中壽險業者遠壽第一季營收突破二○○億大關，持續坐穩興櫃單季營收王寶座，同樣單季營收突破百億元的還有不鏽鋼廠燁聯。

車用電子大廠神數是神達旗下子公司，神達持股六一．一八％，今年三月底完成興櫃掛牌。神數前身為神達電腦的行動通訊產品事業體，早期深耕個人數位助理（ＰＤＡ）及可攜式衛星導航（ＰＤＮ）等消費性電子產品，旗下品牌Mio更創下全球前三大品牌的亮眼成績，隨著智慧型手機及iPad問世，神數逐步轉型至車用電子及車聯網領域，並在一九年成功打入國際車廠供應鏈，二二年推出車隊管理解決方案，將產品與衛星定位、影像ＡＩ及聯網技術做結合，使應用面由消費性車用領域拓展至商用車隊管理領域，進一步擴大全球商用市場版圖。此外，近年神數也跨足智聯網領域，憑藉在AIaaS（人工智慧即服務）領域的專業能力以及先進的邊緣運算平台設計能力，提供涵蓋消費性及企業級的工規與車用產品解決方案。

神數在今年舉辦的台北國際車用電子展中，展出涵蓋「行車安全影像」、「車載視訊管理」、「邊緣ＡＩ運算」以及「交通場域智慧自助服務」等多元應用情境，旗下最新型後視鏡型行車記錄器MiVue R888W4，可整合車前、車後、車側與車內四路影像，並搭載高感光元件與高速儲存設計，即使在低光源環境下仍能提供穩定、細膩的影像品質。另外，同系列的MiVue R880WD與R888W3同樣配備一五○○尼特高亮度顯示螢幕，提升在強光環境下的可視性與操作便利性。

中華電信旗下在興櫃市場掛牌的中華資安向證交所送件申請股票上市，目前中華資安三大產品線分別為上網資安服務、資安專業服務及資安商品銷售；其中，資安專業服務占比五○％，其它兩項業務合計占五○％，目前中華電信持股中華資安六二．三五％，受到資安議題近年備受全球企業重視，推升中華資安業績突飛猛進，從成立至今每年營收、獲利均維持二○～三○％成長，去年獲利賺超過一個股本，今年第一季營收五．一六億元、年增三．四二％。

中華資安送件申請上市

另外，友達旗下專注於膽固醇液晶技術的虹彩光電，在今年Touch Taiwan 展會中亮相的「InfinityDisplay」，是一款內嵌太陽能發電功能的全彩零功耗顯示器，結合ChLCD與商用太陽能板，不僅能反射環境光以顯示影像，亦可回收可見光以外波長的光能並轉換成電能儲存使用，無需外接電力，即可顯示資訊。

另外，虹彩光電也展示結合紅外線攝影（IR Camera）的顯示解決方案，將微型鏡頭隱藏於ChLCD面板後方，便於照護人員遠端觀察被照護者狀況，兼顧隱私與便利，展現電子紙應用於醫療與看護的新可能。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2350期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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