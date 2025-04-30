長榮航推全球企業差旅回饋計畫　4大核心優勢打造升級體驗

▲長榮航推出BizFam全球企業差旅回饋計畫。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今（30）日舉行「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」發表會，具備4大核心優勢，長榮航總經理孫嘉明指出，經營34年累積數千家企業會員，一直在思考如何把全球企業會員放在同個平台，可以更方便使用回饋。因此推出這個計畫，讓企業夥伴都能感覺整個差旅可以很舒適放鬆。

孫嘉明表示，為了感謝全球企業會員的支持，希望能在現有的基礎下，設身處地提供企業會員更全面、更便利、更貼心的升級體驗，長榮航BizFam便是在這樣的用心下而產生，以最貼近使用者的需求為出發點，為遍布全球數千家的企業夥伴打造一站式差旅管理平台。

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孫嘉明指出，視企業夥伴如家人向來是長榮航的核心服務理念，企業夥伴對長榮航來說不僅是會員，更是共逐夢想的夥伴，故無論是員工差旅或是私人旅遊，都歡迎使用平台提供的服務與優惠；也同時結合全球各地不同企業的資源優勢，發展無限可能的異業結盟，共創商機互蒙其利，並將這些優惠直接回饋給企業會員。

長榮航BizFam具備4大核心優勢，包括全球化平台、一站式差旅管理、全面電子化兌換作業以及領先業界的全球異業合作機制。透過手機、平板及電腦多裝置支援，企業可即時查詢員工出差行程以及禮遇發放狀況，大幅提升差旅管理的效率。企業可透過員工差旅行程累積點數，差旅回饋的點數可兌換免費機票、艙位升等以及機場專屬禮遇，員工則可累積個人長榮航空無限萬哩遊哩程，為商務旅行帶來更多的附加價值。所有禮遇規劃皆可透過長榮航空BizFam平台，貼心又便利，全面升級差旅體驗。

除了完善的差旅管理功能，長榮航空更擴大企業差旅服務範疇，透過與全球多家品牌合作，整合飯店住宿、餐飲、交通接駁與休閒娛樂等多元化資源，無論是員工差旅或是私人旅遊，皆能靈活運用。未來差旅不再只是公式化行程，企業會員可利用長榮航空BizFam平台上提供的全球異業合作資源，享受飯店住宿、交通接駁、咖啡及按摩等優惠，充分享受全方位優化差旅回饋的好處。