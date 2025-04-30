「極東之光，歷九彌新」　三貂角燈塔點燈90週年慶草地音樂會

▲三貂角燈塔美景。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣本島極東燈塔—三貂角燈塔將於5月1日迎來點燈90週年，航港局於今(30)日傍晚於三貂角燈塔辦理慶祝活動，在新北市朱惕之副市長、觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處游麗玉處長、民用航空局飛航服務總台三貂角雷達台石秀嵐台長、貢寮區柯建輝區長、福連里吳文益里長等貴賓的祝賀下，配合三貂角燈塔日落開燈時分，迎向點燈90週年。

航港局局長葉協隆表示，三貂角燈塔位於臺灣本島極東，作為國內極具代表性的燈塔之一，一直以來始終擔任著海上船舶的重要指引，守護著東北角海域的航行安全，隨著時代變化，從單純的航海指標，現今也成為大眾所熟知的觀光景點，這次辦理90週年慶生活動，也是希望能夠藉由燈塔與新北市政府、觀光署東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處的東北角觀光廊帶的串聯，帶動整體區域的觀光產業發展，讓更多人能夠領略三貂角燈塔的獨特魅力。

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▲交通部航港局葉協隆局長(中左1)、新北市朱惕之副市長(中右1)、觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處游麗玉處長(中左2)、交通部航港局劉志鴻副局長(中右2)、民用航空局飛航服務總臺三貂角雷達台石秀嵐台長(中左3)與新北市政府觀光旅遊局王國振主任秘書(中右3)等貴賓一同為三貂角燈塔慶生。（圖／航港局提供）

活動在草地音樂會與新北市貢寮區澳底國小的絃樂團演奏下拉開序幕，伴隨著具在地文化特色的樂曲展現出三貂角燈塔與地方漁村發展的緊密關係，接著撥放三貂角燈塔形象影片，介紹三貂角燈塔的過往以及近年的觀光推動成果，慶生儀式也在燈塔日落開燈時分及生日祝賀的樂曲陪同下圓滿完成。

在4月30日的慶生儀式之後，緊接著登場的是航港局規劃的一系列活動，包含為期1個月的明信片集章換好禮與2個月的回答問題抽獎，並舉辦了3場走讀導覽與2場草地音樂會，此外還特別推出三貂角燈塔90週年紀念印章以及「探索燈塔之旅」主題集章活動，要讓來三貂角燈塔園區的民眾滿載而歸。