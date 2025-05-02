快訊／台積電上漲30元至938　台股大漲逾370點

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）
記者林潔禎／台北報導
美股周四（1日）全面收漲，台股今（2）開平高盤，指數大漲逾370點，來到20600點以上，台積電上漲30元至938元。
美股周四收盤如下：道瓊工業指數上漲83.60點或0.21%、收40752.96點；標準普爾500指數上揚35.08點或0.63%、收5604.14點；那斯達克指數上漲264.40點或1.52%，收17710.74點；費城半導體指數上漲17.58點或0.42%，收4247.66點。
▲台股。（圖／記者湯興漢攝）
記者林潔禎／台北報導
美股周四（1日）全面收漲，台股今（2）開平高盤，指數大漲逾370點，來到20600點以上，台積電上漲30元至938元。
美股周四收盤如下：道瓊工業指數上漲83.60點或0.21%、收40752.96點；標準普爾500指數上揚35.08點或0.63%、收5604.14點；那斯達克指數上漲264.40點或1.52%，收17710.74點；費城半導體指數上漲17.58點或0.42%，收4247.66點。
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輝達執行長黃仁勳自2014年以來首次獲得加薪，根據輝達提交給美國證券交易委員會的文件顯示，他的基本年薪現已達到150萬美元（約新台幣4850萬元），比2024年增加了49%。此外，浮動現金薪資增加了100萬美元（約新台幣3233萬元），年增幅達50%，而股票獎勵則高達3880萬美元（約新台幣12億5420萬元），使黃仁勳的總薪資達到4990萬美元（約新台幣16億1340萬元）。
2025-05-02 11:05
知名半導體分析師陸行之今日發文，認為蘋果近期財報乏善可陳，產品也沒有亮點，因此認為股神巴菲特抱蘋果不如來抱台積電，但他也說，台積電雖然一年比一年表現更好，但他個人認為公司明年底之前的季度現金股利不增加到每股10元，實在是對不起股東。
2025-05-02 11:01
面對當前全球經貿局勢劇烈變化與能源成本持續上升，中華民國輸出入公會聯誼會(以下簡稱輸出入公會聯誼會)表達支持政府撥補台電虧損以穩定國內電價，來維繫產業競爭力與穩定民生經濟。
2025-05-02 10:44
儘管中央銀行澄清，美國要求新台幣升值與事實不符，但新台幣本周以來升值驚人，今 （2）日早盤再連破 32 元，且一路強升，直接摜破31.5元關卡，台北匯市開盤逾一個小時半最高來到 31.49價位，狂升逾5角。
2025-05-02 10:33
高盛集團表示，隨著各國央行尋求將儲備資產多元化，減少對美元的依賴，韓國、新加坡和中國的貨幣可能成為亞洲最大的受益者。
2025-05-02 10:32
五一勞動節上百名台電員工包圍經濟部抗議能源政策，同一時間在立法院備詢的經濟部長郭智輝談到此事時，竟動怒嗆「他看不下去他可以離開啊」，引發外界爭議。對此，經濟部部長室今（2）日聲明，稱郭部長尊重所有台電員工和社會各界對能源政策的意見，但不應以錯誤的陳述誤導視聽。
2025-05-02 10:20
資產規模360億元，擁有近21.7萬受益人的月配型台股ETF統一台灣高息動能（00939）於今（2）日除息，每股配發0.05元股息，為連續5度維持相同水準，受到大盤持續攀高的激勵，走高到13.31元，順利填息，股利預計5月26日入帳。
2025-05-02 10:08
2025-05-02 09:04
對於美國關稅政策與對大陸製造船舶抵制措施，知名航運諮詢機構德魯里(Drewry)預測，今年全球貨櫃港口運輸量將下降1%，全美零售聯合會則估今年下半年美國貨櫃進口量至少年減20%。德魯里擔憂船公司光空班還不夠，恐需全面縮減船隊，但因美國對陸製船收取額外港口費措施，會讓船東不願拆解非陸製船，進一步扭曲市場。
2025-05-02 07:00
擁有「AI火車頭」封號的輝達（NVIDIA）陷入3大隱憂，最新投資機構Seaport出現分析報告，認為AI的益處已完全反應，對NVIDIA罕見發出「賣出」評等，目標價落在100美元。
2025-05-02 00:23
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