黃仁勳10年來首度加薪 年薪提高49%至16億元

輝達執行長黃仁勳自2014年以來首次獲得加薪，根據輝達提交給美國證券交易委員會的文件顯示，他的基本年薪現已達到150萬美元（約新台幣4850萬元），比2024年增加了49%。此外，浮動現金薪資增加了100萬美元（約新台幣3233萬元），年增幅達50%，而股票獎勵則高達3880萬美元（約新台幣12億5420萬元），使黃仁勳的總薪資達到4990萬美元（約新台幣16億1340萬元）。

喊話股神「抱蘋果不如改抱台積電」 陸行之：每季現金股利遲早10元

知名半導體分析師陸行之今日發文，認為蘋果近期財報乏善可陳，產品也沒有亮點，因此認為股神巴菲特抱蘋果不如來抱台積電，但他也說，台積電雖然一年比一年表現更好，但他個人認為公司明年底之前的季度現金股利不增加到每股10元，實在是對不起股東。

輸出入公會聯誼會支持撥補台電虧損 穩定電價助業者渡過景氣難關

面對當前全球經貿局勢劇烈變化與能源成本持續上升，中華民國輸出入公會聯誼會(以下簡稱輸出入公會聯誼會)表達支持政府撥補台電虧損以穩定國內電價，來維繫產業競爭力與穩定民生經濟。

快訊／新台幣匯率狂升逾5角 創一年新高31.49價位

儘管中央銀行澄清，美國要求新台幣升值與事實不符，但新台幣本周以來升值驚人，今 （2）日早盤再連破 32 元，且一路強升，直接摜破31.5元關卡，台北匯市開盤逾一個小時半最高來到 31.49價位，狂升逾5角。

美元霸權動搖 高盛點名3種亞洲貨幣是主要贏家

高盛集團表示，隨著各國央行尋求將儲備資產多元化，減少對美元的依賴，韓國、新加坡和中國的貨幣可能成為亞洲最大的受益者。

郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」 經濟部：尊重所有意見

五一勞動節上百名台電員工包圍經濟部抗議能源政策，同一時間在立法院備詢的經濟部長郭智輝談到此事時，竟動怒嗆「他看不下去他可以離開啊」，引發外界爭議。對此，經濟部部長室今（2）日聲明，稱郭部長尊重所有台電員工和社會各界對能源政策的意見，但不應以錯誤的陳述誤導視聽。

21.7萬人心安！00939配息0.05元 填息達陣

資產規模360億元，擁有近21.7萬受益人的月配型台股ETF統一台灣高息動能（00939）於今（2）日除息，每股配發0.05元股息，為連續5度維持相同水準，受到大盤持續攀高的激勵，走高到13.31元，順利填息，股利預計5月26日入帳。

快訊／台積電上漲30元至938 台股大漲逾370點

全美零售聯合會估下半年櫃量至少減兩成 德魯里估恐需全面縮減船隊

對於美國關稅政策與對大陸製造船舶抵制措施，知名航運諮詢機構德魯里(Drewry)預測，今年全球貨櫃港口運輸量將下降1%，全美零售聯合會則估今年下半年美國貨櫃進口量至少年減20%。德魯里擔憂船公司光空班還不夠，恐需全面縮減船隊，但因美國對陸製船收取額外港口費措施，會讓船東不願拆解非陸製船，進一步扭曲市場。

AI股警訊！輝達捲3大憂慮 遭罕見降評至「賣出」

擁有「AI火車頭」封號的輝達（NVIDIA）陷入3大隱憂，最新投資機構Seaport出現分析報告，認為AI的益處已完全反應，對NVIDIA罕見發出「賣出」評等，目標價落在100美元。