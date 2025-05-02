ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

輸出入公會聯誼會支持撥補台電虧損　穩定電價助業者渡過景氣難關

▲輸出入公會聯誼會上周五舉辦的專題講座。（圖／輸出入公會聯誼會）

▲面對關稅風暴，輸出入公會聯誼會上周五舉辦專題演講。（圖／輸出入公會聯誼會）

記者張佩芬／台北報導

面對當前全球經貿局勢劇烈變化與能源成本持續上升，中華民國輸出入公會聯誼會(以下簡稱輸出入公會聯誼會)表達支持政府撥補台電虧損以穩定國內電價，來維繫產業競爭力與穩定民生經濟。

台灣電價於2022年至2024年間，工業電價上漲已高達106%，民生用電也都調漲。業者普遍認為，未來台灣產業要面對的美國關稅也不會太低，高額關稅將對台灣產業、經濟層面帶來重大衝擊，進而蔓延至勞動市場，景氣前景不容樂觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當前國際政經風險急遽升高，台灣需從內部強化韌性，穩定電價、確保供電安全，才能保障產業競爭力與民生穩定，協助台灣經濟渡過當前的挑戰。

輸出入公會聯誼會是全台173家進出口與輸出入公會共同成立，長年積極整合產業意見，提供政策建言，協助業者推動經貿發展。近期，美國總統川普提出對台灣加徵32%關稅，全球貿易保護主義升溫，台灣作為出口導向型經濟體受到嚴重影響。同時，俄烏戰爭已導致國際燃料價格飆升，台電自2022年起連續三年虧損，累計虧損達4,229億元，負債比率超過92%。若無適當撥補，恐影響台灣整體供電穩定，進一步衝擊產業發展。

聯誼會為協助輸出入產業面對美國川普政府「對等關稅」風暴帶來的全球市場衝擊，甫於4月25日舉辦年度專題演講，以「量子AI時代下的全球經貿新思維」為題，邀請國內量子研究領域權威-中原大學張慶瑞教授與近170位輸出入公協會及企業代表同探討量子科技與人工智慧如何為經貿產業注入新能量。

關鍵字： 輸出入公會聯誼會撥補台電虧損穩定電價景氣難關

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

推薦閱讀

黃仁勳10年來首度加薪　年薪提高49%至16億元

黃仁勳10年來首度加薪　年薪提高49%至16億元

輝達執行長黃仁勳自2014年以來首次獲得加薪，根據輝達提交給美國證券交易委員會的文件顯示，他的基本年薪現已達到150萬美元（約新台幣4850萬元），比2024年增加了49%。此外，浮動現金薪資增加了100萬美元（約新台幣3233萬元），年增幅達50%，而股票獎勵則高達3880萬美元（約新台幣12億5420萬元），使黃仁勳的總薪資達到4990萬美元（約新台幣16億1340萬元）。

2025-05-02 11:05
喊話股神「抱蘋果不如改抱台積電」　陸行之：每季現金股利遲早10元

喊話股神「抱蘋果不如改抱台積電」　陸行之：每季現金股利遲早10元

知名半導體分析師陸行之今日發文，認為蘋果近期財報乏善可陳，產品也沒有亮點，因此認為股神巴菲特抱蘋果不如來抱台積電，但他也說，台積電雖然一年比一年表現更好，但他個人認為公司明年底之前的季度現金股利不增加到每股10元，實在是對不起股東。

2025-05-02 11:01
輸出入公會聯誼會支持撥補台電虧損　穩定電價助業者渡過景氣難關

輸出入公會聯誼會支持撥補台電虧損　穩定電價助業者渡過景氣難關

面對當前全球經貿局勢劇烈變化與能源成本持續上升，中華民國輸出入公會聯誼會(以下簡稱輸出入公會聯誼會)表達支持政府撥補台電虧損以穩定國內電價，來維繫產業競爭力與穩定民生經濟。

2025-05-02 10:44
快訊／新台幣匯率狂升逾5角　創一年新高31.49價位

快訊／新台幣匯率狂升逾5角　創一年新高31.49價位

儘管中央銀行澄清，美國要求新台幣升值與事實不符，但新台幣本周以來升值驚人，今 （2）日早盤再連破 32 元，且一路強升，直接摜破31.5元關卡，台北匯市開盤逾一個小時半最高來到 31.49價位，狂升逾5角。

2025-05-02 10:33
美元霸權動搖　高盛點名3種亞洲貨幣是主要贏家

美元霸權動搖　高盛點名3種亞洲貨幣是主要贏家

高盛集團表示，隨著各國央行尋求將儲備資產多元化，減少對美元的依賴，韓國、新加坡和中國的貨幣可能成為亞洲最大的受益者。

2025-05-02 10:32
郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」　經濟部：尊重所有意見

郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」　經濟部：尊重所有意見

五一勞動節上百名台電員工包圍經濟部抗議能源政策，同一時間在立法院備詢的經濟部長郭智輝談到此事時，竟動怒嗆「他看不下去他可以離開啊」，引發外界爭議。對此，經濟部部長室今（2）日聲明，稱郭部長尊重所有台電員工和社會各界對能源政策的意見，但不應以錯誤的陳述誤導視聽。

2025-05-02 10:20
21.7萬人心安！00939配息0.05元　填息達陣

21.7萬人心安！00939配息0.05元　填息達陣

資產規模360億元，擁有近21.7萬受益人的月配型台股ETF統一台灣高息動能（00939）於今（2）日除息，每股配發0.05元股息，為連續5度維持相同水準，受到大盤持續攀高的激勵，走高到13.31元，順利填息，股利預計5月26日入帳。

2025-05-02 10:08
快訊／台積電上漲30元至938　台股大漲逾370點

快訊／台積電上漲30元至938　台股大漲逾370點

2025-05-02 09:04
全美零售聯合會估下半年櫃量至少減兩成　德魯里估恐需全面縮減船隊

全美零售聯合會估下半年櫃量至少減兩成　德魯里估恐需全面縮減船隊

對於美國關稅政策與對大陸製造船舶抵制措施，知名航運諮詢機構德魯里(Drewry)預測，今年全球貨櫃港口運輸量將下降1%，全美零售聯合會則估今年下半年美國貨櫃進口量至少年減20%。德魯里擔憂船公司光空班還不夠，恐需全面縮減船隊，但因美國對陸製船收取額外港口費措施，會讓船東不願拆解非陸製船，進一步扭曲市場。

2025-05-02 07:00
AI股警訊！輝達捲3大憂慮　遭罕見降評至「賣出」

AI股警訊！輝達捲3大憂慮　遭罕見降評至「賣出」

擁有「AI火車頭」封號的輝達（NVIDIA）陷入3大隱憂，最新投資機構Seaport出現分析報告，認為AI的益處已完全反應，對NVIDIA罕見發出「賣出」評等，目標價落在100美元。

2025-05-02 00:23

讀者迴響

熱門新聞

房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

即／美國要求新台幣升值？央行晚間最新回應

AI股警訊！輝達捲3大憂慮　遭罕見降評至「賣出」

浩鼎股價血崩　謝金河：10年一覺生技夢

綜所稅報扶養失業哥哥　9.2萬免稅額遭剔除

快訊／新台幣匯率狂升逾5角　創一年新高31.49價位

獨／官股銀行出手　東京分行6月起停辦人民幣、港幣

夫妻財產3制度　怎麼選才能保障權益？

威力彩19連槓　頭獎上看4.4億

快訊／台積電上漲30元至938　台股大漲逾370點

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366