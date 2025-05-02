輸出入公會聯誼會支持撥補台電虧損　穩定電價助業者渡過景氣難關

▲面對關稅風暴，輸出入公會聯誼會上周五舉辦專題演講。（圖／輸出入公會聯誼會）

記者張佩芬／台北報導

面對當前全球經貿局勢劇烈變化與能源成本持續上升，中華民國輸出入公會聯誼會(以下簡稱輸出入公會聯誼會)表達支持政府撥補台電虧損以穩定國內電價，來維繫產業競爭力與穩定民生經濟。

台灣電價於2022年至2024年間，工業電價上漲已高達106%，民生用電也都調漲。業者普遍認為，未來台灣產業要面對的美國關稅也不會太低，高額關稅將對台灣產業、經濟層面帶來重大衝擊，進而蔓延至勞動市場，景氣前景不容樂觀。

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當前國際政經風險急遽升高，台灣需從內部強化韌性，穩定電價、確保供電安全，才能保障產業競爭力與民生穩定，協助台灣經濟渡過當前的挑戰。

輸出入公會聯誼會是全台173家進出口與輸出入公會共同成立，長年積極整合產業意見，提供政策建言，協助業者推動經貿發展。近期，美國總統川普提出對台灣加徵32%關稅，全球貿易保護主義升溫，台灣作為出口導向型經濟體受到嚴重影響。同時，俄烏戰爭已導致國際燃料價格飆升，台電自2022年起連續三年虧損，累計虧損達4,229億元，負債比率超過92%。若無適當撥補，恐影響台灣整體供電穩定，進一步衝擊產業發展。

聯誼會為協助輸出入產業面對美國川普政府「對等關稅」風暴帶來的全球市場衝擊，甫於4月25日舉辦年度專題演講，以「量子AI時代下的全球經貿新思維」為題，邀請國內量子研究領域權威-中原大學張慶瑞教授與近170位輸出入公協會及企業代表同探討量子科技與人工智慧如何為經貿產業注入新能量。