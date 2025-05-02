快訊／新台幣匯價強彈3.07%　央行發新聞稿解釋

▲新台幣兌美元大幅升值。（圖／路透）
記者巫彩蓮／台北報導
新台幣匯價今（2）日強彈，盤中一度見30字頭，終場勉強守住31元價位，收在31.064元，創16個月新高價位，統計新台幣今日共強彈3.07%，創史上最大單日升幅，而中央銀行發新聞稿以市場存在預期心理、外資大買超2點解釋今日新台幣強彈的原因，第3點則強調會致力維持新台幣動態穩定。
以下是中央銀行新聞稿內容：
新台幣對美元匯率由4月30日1美元兌換32.017元，升值至31.064元，升幅為3.07%，謹說明如下：
一、 4月初以來，媒體報導美國政府與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值，致國內匯市存在新台幣升值之預期心理；本行總裁於立法院答復相關議題時已適時說明，另於5月1日發布新聞稿澄清美國財政部並未要求新台幣升值。
二、 除受前述預期心理影響外，本日台北股市由台積電上漲4.63%，帶領電子、金融等權值股齊揚，上漲552.61點，收盤報20,787.64點，外資大幅買超429.24億元，並匯入資金，致本日國內匯市美元供給大幅增加，促使新台幣升值，本行基於職責已適時進場調節。
三、 長期以來，新台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定，本行將持續致力維持新台幣之動態穩定，並密切關注國際金融市場動態。
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