快訊／新台幣匯價強彈3.07% 央行發新聞稿解釋

新台幣匯價今（2）日強彈，盤中一度見30字頭，終場勉強守住31元價位，收在31.064元，創16個月新高價位，統計新台幣今日共強彈3.07%，創史上最大單日升幅，而中央銀行發新聞稿以市場存在預期心理、外資大買超2點解釋今日新台幣強彈的原因，第3點則強調會致力維持新台幣動態穩定。

新台幣見30字頭！匯價一日飆過3關 2行業恐剉咧等

新台幣匯價今（2）日呈現猛爆式升值，一日內連破32元、31.5元與31元三大關卡，驚見30字頭，更一度觸及30.77元價位，終場在中央銀行力挽狂瀾下，收在31.064元、升值9.53角，以新台幣匯率今日升值態勢推估，為出口商、壽險業帶來匯損恐剉咧等。

71.6萬股民注意！00929配息微增至0.07元 年化配息率逼近5%

擁有71.6萬股民的台股ETF月配始祖復華台灣科技優息（00929）今（2）日公告配息評價，配息金額由前一次0.05元提高到0.07元，以今日17.09元收盤價計算，年化配息率為4.9%，預計5月20日除息，5月19日最後買進日，收益分配發放日為6月16日。

快訊／新台幣瘋了！見「30」字頭 狂升值逾1元

新台幣兌美元瘋狂升值，見「30」字頭！新台幣匯市下午盤仍難抵升值態勢，大幅升值1.202元，匯價來到30.815價位，創下2023年12月29日以來最高價位。

00891、00894宣布配息0.4元年化配息誘人 5／19除息

中信關鍵半導體（00891）與中信小資高價30（00894）今（2）日公告第一階段分配評價結果，兩檔ETF皆配0.4元，以今日收盤價計算，中信關鍵半導體（00891）年化配息率高達10%，中信小資高價30（00894）也有9.01%的高水準，除息交易日皆為5月19日，5月16日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為6月13日。

台灣虎航Q1獲利寫同期新高、每股賺2.05元 月底開航日本米子

台灣虎航（6757）今（2）日召開董事會通過今年Q1財報，單季合併營收為46.28億元，年增9％，寫歷史新高，稅後淨利為9.42億元，年增9.5％，寫同期新高，EPS為2.05元。台灣虎航將於5月29日開航日本米子航線，成為日本第22個航點，持續擴大布局東北亞市場。

熱錢來襲！外資買超台股387億今年第2大 台積電連7 買

新台幣匯率強強滾，台幣一度升值見30字頭，熱錢海嘯來襲，外資（不含外資自營商）買超387.73億元，為今年第二大，買超範圍電子、金融、傳產雨露均霑，台積電（2330）、鴻海（2317）擠進前五大，其中台積電連7買，鴻海轉賣為買，至於買超首位則由中信金（2891）拿下。

黃仁勳本月來台行程一次看 關注與供應鏈互動及關稅看法

NVIDIA執行長黃仁勳本月即將來台，此次他除了將在電腦展進行主題演講外，緊接在電腦展主題演講後，黃仁勳也將在21日於台北和全球媒體進行問答，外界也關注，黃仁勳此次來台，是否有機會和鴻海、廣達、緯創等公司再次進行餐敘，重現「兆元宴」。

台幣強升！換日圓再見「0.21」甜甜價 差10天多換3萬日圓

新台幣狂升逾8角，台銀日圓牌告現鈔匯率今盤中拿台幣換日圓升破0.22價位，觸及0.218，為2月13日以來最甜價格，與4月22日0.2351近期最差換匯價相較，換10萬元台幣，今日（2日）可以多換3萬3365日圓。

新台幣狂升逾8角！資產概念股鍍金 5檔高掛漲停

本週以來新台幣強勢升值，今（2）日早盤升破32元大關，且一路強攻，直接升破31.5元關卡，，一度升值逾8角，受到新台幣升值激勵，資產股紅通通一片，南紡（1440）、士電（1503）、農林（2913）、士紙（1903）、台肥（1733）等5個股高掛漲停價位。