貿協華沙、東京、大阪台貿中心主任異動　捷克與福岡台貿增新任務　　

▲台中國際會展中心預定今年10月開幕。（圖／記者陳筱惠攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會近期有多位高階異動，波蘭華沙台貿中心主任吳春見本月起擔任台中辦事處暨台中國際會展中心主任；6月1日起東京台貿中心主任鄧之誠調任產業拓展處代處長，遺缺由大阪台貿中心主任張惠莉接任；另配合經濟部政策，繼去年年底捷克台貿中心增加協助台商在當地投資任務，更名為「台灣貿易投資中心」之後，4月下旬日本福岡也更名為台灣貿易投資中心。

貿協產業拓展處處長白潤怡在今年年初已調任企劃財務處處長，企劃財務處處長原是由貿協副秘書長周秀隆兼任。另預定7月1日生效的人事異動包括企劃財務處計畫管控二組高慕文調任吉隆坡台灣貿易中心副主任、數位商務處會員開發組組長鄭凱岳調任北京台灣貿易中心副主任。

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貿協標下經營權的台中國際會展中心，預計今年10月開幕。該中心由台中市市政府規劃興建，一期東側展館2019年開工，共四層，未來可提供2360個展覽攤位及2200席的大型國際會議廳。

原任貿協行政處處長的吳春見，2022年8月才派駐華沙，未滿四年任期就調回台灣，顯示台中國際會展中心的重要性。另在美國政府敦促下，估計未來會有更多企業到美國投資，貿協在美國的幾個台貿中心，估計未來有可能有一、兩個更名為台灣貿易投資中心，增加協助台商在當地投資的任務。