ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

貿協華沙、東京、大阪台貿中心主任異動　捷克與福岡台貿增新任務　　

▲▼ 台中國際會展中心，當代首馥 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中國際會展中心預定今年10月開幕。（圖／記者陳筱惠攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會近期有多位高階異動，波蘭華沙台貿中心主任吳春見本月起擔任台中辦事處暨台中國際會展中心主任；6月1日起東京台貿中心主任鄧之誠調任產業拓展處代處長，遺缺由大阪台貿中心主任張惠莉接任；另配合經濟部政策，繼去年年底捷克台貿中心增加協助台商在當地投資任務，更名為「台灣貿易投資中心」之後，4月下旬日本福岡也更名為台灣貿易投資中心。

貿協產業拓展處處長白潤怡在今年年初已調任企劃財務處處長，企劃財務處處長原是由貿協副秘書長周秀隆兼任。另預定7月1日生效的人事異動包括企劃財務處計畫管控二組高慕文調任吉隆坡台灣貿易中心副主任、數位商務處會員開發組組長鄭凱岳調任北京台灣貿易中心副主任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貿協標下經營權的台中國際會展中心，預計今年10月開幕。該中心由台中市市政府規劃興建，一期東側展館2019年開工，共四層，未來可提供2360個展覽攤位及2200席的大型國際會議廳。

原任貿協行政處處長的吳春見，2022年8月才派駐華沙，未滿四年任期就調回台灣，顯示台中國際會展中心的重要性。另在美國政府敦促下，估計未來會有更多企業到美國投資，貿協在美國的幾個台貿中心，估計未來有可能有一、兩個更名為台灣貿易投資中心，增加協助台商在當地投資的任務。

關鍵字： 貿協華沙東京大阪台貿中心主任異動

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

推薦閱讀

快訊／新台幣瘋了！見「30」字頭　狂升值逾1元

快訊／新台幣瘋了！見「30」字頭　狂升值逾1元

新台幣兌美元瘋狂升值，見「30」字頭！新台幣匯市下午盤仍難抵升值態勢，大幅升值1.202元，匯價來到30.815價位，創下2023年12月29日以來最高價位。

2025-05-02 14:35
台幣強升！換日圓再見「0.21」甜甜價　差10天多換3萬日圓

台幣強升！換日圓再見「0.21」甜甜價　差10天多換3萬日圓

新台幣狂升逾8角，台銀日圓牌告現鈔匯率今盤中拿台幣換日圓升破0.22價位，觸及0.218，為2月13日以來最甜價格，與4月22日0.2351近期最差換匯價相較，換10萬元台幣，今日（2日）可以多換3萬3365日圓。

2025-05-02 12:43
新台幣狂升逾8角！資產概念股鍍金　5檔高掛漲停

新台幣狂升逾8角！資產概念股鍍金　5檔高掛漲停

本週以來新台幣強勢升值，今（2）日早盤升破32元大關，且一路強攻，直接升破31.5元關卡，，一度升值逾8角，受到新台幣升值激勵，資產股紅通通一片，南紡（1440）、士電（1503）、農林（2913）、士紙（1903）、台肥（1733）等5個股高掛漲停價位。

2025-05-02 12:28
股匯雙漲！新台幣強升逾8角見31.1字頭　創近16個月新高

股匯雙漲！新台幣強升逾8角見31.1字頭　創近16個月新高

股匯雙升！台股開高走高，盤中上漲逾400點，新台幣兌美元也跟著狂升，早上11 點半以後觸及31.14元，升值8.77角，創去年1月12日以來、近16個月新高。

2025-05-02 11:54
喊話股神「抱蘋果不如改抱台積電」　陸行之：每季現金股利遲早10元

喊話股神「抱蘋果不如改抱台積電」　陸行之：每季現金股利遲早10元

知名半導體分析師陸行之今日發文，認為蘋果近期財報乏善可陳，產品也沒有亮點，因此認為股神巴菲特抱蘋果不如來抱台積電，但他也說，台積電雖然一年比一年表現更好，但他個人認為公司明年底之前的季度現金股利不增加到每股10元，實在是對不起股東。

2025-05-02 11:01
21.7萬人心安！00939配息0.05元　填息達陣

21.7萬人心安！00939配息0.05元　填息達陣

資產規模360億元，擁有近21.7萬受益人的月配型台股ETF統一台灣高息動能（00939）於今（2）日除息，每股配發0.05元股息，為連續5度維持相同水準，受到大盤持續攀高的激勵，走高到13.31元，順利填息，股利預計5月26日入帳。

2025-05-02 10:08
油價下跌！　下周汽油每公升估調降0.8元、柴油降1.1元

油價下跌！　下周汽油每公升估調降0.8元、柴油降1.1元

美國關稅政策引發全球經濟衰退擔憂，加上OPEC+加快增產步調，國際油價下跌，國內油價也將降價調整，預計下周國內汽油每公升調降0.7元至0.8元，柴油調降1元至1.1元。

2025-05-02 11:40
黃仁勳10年來首度加薪　年薪提高49%至16億元

黃仁勳10年來首度加薪　年薪提高49%至16億元

輝達執行長黃仁勳自2014年以來首次獲得加薪，根據輝達提交給美國證券交易委員會的文件顯示，他的基本年薪現已達到150萬美元（約新台幣4850萬元），比2024年增加了49%。此外，浮動現金薪資增加了100萬美元（約新台幣3233萬元），年增幅達50%，而股票獎勵則高達3880萬美元（約新台幣12億5420萬元），使黃仁勳的總薪資達到4990萬美元（約新台幣16億1340萬元）。

2025-05-02 11:05
快訊／新台幣匯率狂升逾5角　創一年新高31.49價位

快訊／新台幣匯率狂升逾5角　創一年新高31.49價位

儘管中央銀行澄清，美國要求新台幣升值與事實不符，但新台幣本周以來升值驚人，今 （2）日早盤再連破 32 元，且一路強升，直接摜破31.5元關卡，台北匯市開盤逾一個小時半最高來到 31.49價位，狂升逾5角。

2025-05-02 10:33
美元霸權動搖　高盛點名3種亞洲貨幣是主要贏家

美元霸權動搖　高盛點名3種亞洲貨幣是主要贏家

高盛集團表示，隨著各國央行尋求將儲備資產多元化，減少對美元的依賴，韓國、新加坡和中國的貨幣可能成為亞洲最大的受益者。

2025-05-02 10:32

讀者迴響

熱門新聞

房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

台幣強升！換日圓再見「0.21」甜甜價　差10天多換3萬日圓

快訊／新台幣瘋了！見「30」字頭　狂升值逾1元

即／美國要求新台幣升值？央行晚間最新回應

快訊／新台幣匯率狂升逾5角　創一年新高31.49價位

AI股警訊！輝達捲3大憂慮　遭罕見降評至「賣出」

油價下跌！　下周汽油每公升估調降0.8元、柴油降1.1元

綜所稅報扶養失業哥哥　9.2萬免稅額遭剔除

浩鼎股價血崩　謝金河：10年一覺生技夢

獨／官股銀行出手　東京分行6月起停辦人民幣、港幣

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366