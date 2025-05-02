朱鳳蓮稱兩岸貿易額成長　經濟部：台對中投資出口占比逐年降低

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

陸委會副主委沈有忠日前指台商赴中國投資佔比持續下降，建議台商加速撤離中國，不過大陸國台辦發言人朱鳳蓮卻用數據打臉反稱增長；對此，經濟部說明，今年Q1台商赴中國投資金額年減逾6成，出口比重也逐年下滑，顯見台灣對中國市場依賴已逐年下降。

經濟部表示，媒體報導引述「朱鳳蓮以數據為例，今年第1季，兩岸貿易額達705.6億美元，同比增長15.2％」，經查我國財政部統計資料，今年第1季台灣與中國貿易額為412億美元，較去年同期成長3.5%，金額及成長率遠低於中方所稱；另統計至今年3月止，經核准（核備）赴中國投（增）資金額僅約3.43億美元，年減62.98%。

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經濟部指出，台灣對中國及香港出口比重自2020年達到43.9%高點後已逐年下降，2024年降至31.7%，到今年第1季更下滑至28.3%，顯見台灣對中國市場依賴已逐年下降，且協助廠商分散出口市場努力顯見成效。

展望未來，經濟部將基於「立足台灣，布局全球，行銷全世界」的國家經濟發展戰略，持續協助廠商深耕台灣及海外生產基地的調整，期以利用供應鏈的新布局，加強與全球產業合作，拓展海外商機。