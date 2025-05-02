台驊物流獲「長榮績優合作夥伴貢獻獎」銀牌殊榮　用績效寫下信任

▲右起長榮航空港澳大陸課曾世杰課長、美洲課溫雅卿課長、營業部張益仁經理、營業部吳上容協理、莊世雄副總經理、孫嘉明總經理、台驊物流集團顏益財董事長、賴文豪執行長、空運事業部謝齡誼總經理、空運部林怡伶資深總監、空運部美洲課賴政翰、空運部排貨組張皓鈞組長。（圖／台驊提供）

記者張佩芬／台北報導

在充滿挑戰與變動的國際物流市場中，台驊控股集團旗下子公司─台驊國際物流公司以堅定的專業信念與靈活的市場應變能力，獲得長榮航空高度肯定，榮獲2024年度「績優合作夥伴貢獻獎」銀牌榮耀。此獎項不僅是對業務績效的肯定，更象徵著台驊與長榮航空雙方的緊密合作，攜手共創價值、共築韌性供應鏈的深厚信任與合作基礎。

台驊物流多年來深耕於綜合物流服務領域，致力於為客戶提供高效、準確、具彈性的運籌解決方案。在過去一年，公司面對市場需求快速變動與全球航班供給不確定的環境下，仍堅持不斷提升營運效率與服務品質，持續贏得客戶的信賴與支持。在航空貨運業務上表現穩健、成果亮眼，成為長榮航空關鍵策略夥伴之一。此次銀牌獎項的頒發，正是對團隊長期深耕、精準執行與堅持品質的高度肯定。

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台驊表示這份榮耀，屬於每一位信賴台驊、選擇台驊的客戶與夥伴。台驊物流始終相信，真正長遠的合作關係，來自彼此價值觀的契合與對卓越的共同追求。長榮航空不只是公司的運輸夥伴，更是並肩前行、共築未來的同行者。這份銀牌，是對過去努力的肯定，更是對未來共創的期許。

台驊指出：「我們深知，每一次貨物的安全抵達，都是信任的延續；每一次任務的精準執行，都是品牌價值的體現」。這份獎項，不僅是榮譽，更是責任。公司將持續精進，拓展航空運輸與全球佈局的深度與廣度，以更堅定的腳步，走在專業與永續之路上。

展望未來，台驊物流將以本次肯定為新起點，深化供應鏈整合服務、擴展智慧運籌布局，並攜手產業夥伴，共同打造更具韌性與價值的國際物流新藍圖。