中華精測4月營收4.02億元　年成長81.5％

▲中華精測。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

中華精測公布 2025年4月份營收報告，單月合併營收達4.02 億元，較前一個月成長3.5％，較去年同期成長 81.5％ ; 累計今年前4月合併營收達15.54億元，較去年同期成長 73.3% 。受惠於高效能運算 (HPC) 相關高速測試載板訂單動能持續、隨著車載相關晶片及智慧型手機次世代晶片 (AP) 測試訂單進入工程階段，今年第二季業績可望持續成長走勢。

中華精測表示，AI應用正改變車用半導體產業，近期明顯可見新的能源車品牌廠商正帶著新的車用半導體廠商形成新的供應鏈生態。目前具備高運算整合力的IC設計陸續開始供應給新品牌車廠超高速運算力的AI智駕座艙系統單晶片(SoC)、自動駕駛系統單晶片、駕駛輔助系統單晶片、甚至已具備提供解除充電焦慮的AI充電動力系統單晶片等。

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車用半導體產業迎來的新商機亦嘉惠於中華精測，車用IC先進封裝測試介面將自本季度逐步貢獻於本公司業績上 ; 其中IC測試載板類將率先挹注營收，全自製探針卡之關鍵探針正進入驗證階段，為後續本公司在車用市場的成長增添薪火。

中華精測表示，公司這一季度除了來自車用市場的新商機，另方面，既有的HPC相關IC測試載板持續暢旺、以及新世代智慧型手機晶片探針卡接單回溫，預期今年第二季營運表現將可挑戰歷年來同期新高。

展望未來，美國政府對等關稅新政對全球經貿影響之系統性風險仍存，中華精測表示，本公司將審慎持盈保泰原則因應局勢變化，同時，持續密切關注客戶各區域市場發展，以提供給半導體各類別客戶更全面性且完整服務，追求企業長期穩健的營運發展。