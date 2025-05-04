看世博要有好腳力、走一天逾兩萬步　熱門展館可利用晚間離峰造訪

▲鋼彈館館外展出約17公尺高的動漫主角鋼彈。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／綜合報導

五年一次的世博會，今年就在與台灣約兩小時航程的大阪舉行，158個國家和地區及9個國際機構展出先進科技、環保減碳、未來醫療、次世代交通工具與多國文化、旅遊等，值得前往旅遊與吸收新知，但因展場內沒有接駁車，完全要靠一雙腿，一日行程超過兩萬步；熱門展館不是搶早就是趕晚，晚間兩場水舞表演期間會是好機會。

日本人講究井然有序，如果是搭遊覽車到世博會場，停車場與展館僅隔一條馬路，但沒有人行道或天橋可通行，走到入口要花15-20分，沿路完全沒有遮風避陽的樹木或棚子，最好準備把小傘遮陽遮雨。入口蛇行排隊欄杆也要花不少時間入場，尤其是靠地鐵站的東出入口，參展單位都要求主辦單位根據入場人潮彈性做截彎取直。以台灣媒體團首日行程，早上9點入場，傍晚6點離場，共走了24,781步，

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參觀世博會，至少要排兩天時間，才能參觀到日本、美國、法國、德國、義大利、北歐、荷蘭、西班牙，祕魯等熱門國家館參觀，我國以玉山數位科技株式會社名義打造的TECH WORLD館也是數一數二的必看展館之一。

▲法國館的DIOR展區展出四百件白色禮服與洋裝。（圖／記者張佩芬攝）

不過每個人的感受、喜好不同，尖峰時間要花兩小時排排隊的美國館，有人認為沒見到黑科技很失望，但也有人表示看到火箭升空的感覺很震撼；法國館有人認為以LOUIS VUITTON、DIOR與CELINE三大名牌做展示缺乏新鮮感，但也有人對於DIOR一次展出四百件不同設計的白色禮服與洋裝很讚嘆，還誇大門口販售的可頌與奶昔超美味。

外貿協會董事長黃志芳推薦荷蘭館，他指出，每個人進場給一顆圓球，會與展示的內容感應發光，館內主要呈現永續與環境保護，呈現方式有深度，讓人身歷其境，了解荷蘭人與海爭地，如何治水與防水患；在劇場坐下仰望天空，了解環境變遷，人與自然的關係，是很會說故事，有溫度的展館。

西班牙館以連結東西方的海洋航道「黑潮」為主題，透過海洋與陽光，讓熱愛旅遊與歡樂氣氛的人特別有感，第一個展區是以海洋為主題的挑高空間，從深海水族故事、海洋保護、離岸風電到海洋生物與醫療科技，給人沉浸式體驗；下一個展區橘色暖洋洋的陽光，展現西班牙熱情的一面，立刻感受到舒適與歡熱氣氛，是貿協派駐世博展館女性員工特別推薦的展館。

▲左上圖生命未來主題館、右上圖土庫曼國家館、下圖西班牙國家館都是很有特色的建築。（圖／記者張佩芬攝）

TECH WORLD館充分展現台灣先進科技，被形容是精緻漂亮有特色，最難得的是全程有專人導覽解說。由於這次大會的預約網站被日本國內與國際旅客批評很難用，TECH WORLD每天有三分之二名額供現場排隊，排隊人潮多時，展館還提供摺疊式陽傘供訪客使用，是重質不重量的展出。

日本館原本是台灣媒體團必訪展館，但該館對於媒體或他館工作人員，一律要求下午四點半後非尖峰時間才能排隊入館參觀，不像有館會給媒體特殊通道入館採訪。另有些企業館完全採預約制度，無法現場排隊參觀。

PASONA NATUREVERSE展館以iPS細胞培養而成的「迷你心臟」讓人驚奇，直徑約為3公分的迷你心臟，外形類似人類心臟，雖然未能完整再現實際心臟的構造與功能，但可觀察其跳動的樣子。展館中還展示被視為心臟病新療法的「心肌細胞薄片」，展現未來醫療的發展潛力，讓人對未來醫療充滿期待。

對於大排長龍的熱門館，有在大阪多留三天的媒體記者建議，可以當最早到場的首批遊客，要不就是利用晚間7點10分與8點30分兩場水舞演出的時間去訪熱門館；但也指出走路、排隊太辛苦了，原本多留三天時間採訪世博，結果實在太累了，中間在旅館休息了一天才有辦法再出發。

▲日本民眾帶著壽司、飯糰等，在大屋根環形廊道的長板凳用餐休息。（圖／記者張佩芬攝）

如果能在大阪LONG STAY，就可以像日本有些訪客帶著自備壽司與飲料，使用長期票，每天搭地鐵到展館慢遊，觀展、看表演，累了在大屋根下找條長板凳坐下來休息用餐，展區內多國美食也可以任意挑選。

國內旅遊平台Klook已與公益社團法人2025年日本國際博覽會協會簽署合作協議，在台銷售門票，一日票新台幣1701元，7/19-8/31的夏季通行證2651元，全展期的季票6356元等，其中有些票有條件限制，例如必須預約，或是要上午11點以後才能入場。