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台幣狂升！　金融時報揭「關鍵原因」：央行操作空間恐受限

▲台幣對美元創下近40年來單日最大升幅。（圖／記者陳俊宏攝）

▲台幣對美元創下近40年來單日最大升幅。（圖／記者陳俊宏攝）

記者張靖榕／綜合報導

台幣2日創下近40年來最大單日升幅，彭博歸因於經濟數據轉佳、美中關係改善與美股財報強勁有關，但《金融時報》旗下財經專欄Alphaville卻認為此種說法有些「異想天開」，真正的原因可能與台灣壽險業的美元避險壓力有關。

《金融時報》指出，台灣壽險業擁有高達1.7兆美元的海外資產，大多為美國債券，使台灣成為區域金融超級強權；然而，在這看似雄厚的實力背後，卻隱藏著嚴重的貨幣風險結構問題。壽險公司長期持有美元計價資產，卻未對沖或只做有限對沖，造成與台幣計價負債間的「貨幣錯配」（mismatch）風險。

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Alphaville曾於今年1月撰文指出，台灣這類美元曝險敞口規模遠超日本，更為脆弱。受限於台灣金融帳封閉等複雜因素，壽險公司除了從中央銀行大量借款之外，將無從化解風險，因此整個償付能力事實上仰賴「央行能抑制台幣升值」這一假設。

專欄推測，台幣此次急升，可能是壽險公司終於緊急進行美元避險操作所致。這波壓力也蔓延至韓國，由於美元避險成本飆升，部分壽險業者甚至可能轉向韓元等其他亞洲貨幣進行避險，使韓元也同步出現跳升。

理論上，各國央行可透過擴大資產購買、干預匯市來因應升值壓力；但對台灣央行而言，現階段操作空間受限。報導指出，台灣若刻意壓低匯率，恐引發美國指控操縱匯率，而當前台灣在安全防衛上又高度依賴華府，政府不願在美方重啟貿易戰之際冒犯美國。

關鍵字： 台幣金融時報美元央行彭博

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