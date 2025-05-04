ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

iPhone 18轉變！外媒爆「升級版與平價版分開賣」　代工壓力緩解

▲蘋果公司。（示意圖／路透）

▲蘋果公司。（示意圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

蘋果傳出調整iPhone銷貨節奏重大轉變，明（2026）年秋季新品發表會只會看到iPhone 18 Pro以上機型，新款摺疊機也將於此時問世；至於標準款、平價iPhone 18則要等到2027年春季才會看到。由於銷貨策略調整，供應鏈代工趕出貨壓力也會緩解。

外媒《The Information.》報導，Apple 計劃從 2026 年開始改變其旗艦 iPhone 系列的發佈周期。Apple 將在秋季發佈更昂貴的 iPhone 18 Pro 型號，推遲標準 iPhone 18 的發佈至2027年春季。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此變動可能是因為 Apple 計劃在 2026 年推出摺疊 iPhone，這將加入現有的 iPhone 系列。秋季發佈將包括 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone 18 Air 和新的摺疊 iPhone。

隨後，在 2027 年春季，Apple 將發佈標準 iPhone 18 和更新版的 iPhone 16e。較便宜的 iPhone 型號將在印度進行製造試驗，因為 Apple 正在擴大努力以減少對中國製造的依賴。

外媒引述蘋果供應鏈業者看法，認為蘋果分階段發布新iPhone，能有效緩解代工廠的用工壓力，如果明年秋季一口氣推出6款機型的話，代工廠的用工需求將會激增。

天風國際證券分析師郭明錤則在個人「X」平台上指出，Apple預計2Q25在美國銷售的大多數iPhone之原產國為印度，主要原因是今年第1季有一部分銷美iPhone來自中國地區提前生產所致。

外媒指出，2026 年的摺疊 iPhone 將採用書本式設計，閉合時外部顯示螢幕為 5.7 英寸，打開時內部顯示屏接近八英寸。

關鍵字： 蘋果iPhone調整新品發表

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

南美德瑞克海峽突發7.5強震　智利緊急警告：恐有大規模海嘯

推薦閱讀

月薪36K起！台電徵千人招考今起跑　會計類錄取率僅1.4%

月薪36K起！台電徵千人招考今起跑　會計類錄取率僅1.4%

台電2025年新進僱用人員甄試今(4)日登場，分別在台北、台中、高雄、花蓮4考區共11個考場同步舉行。本次甄試有近1.2萬人報名，預計錄取1,084人，今實際到考人數6,882人，平均到考錄取率15.75%，但競爭最激烈的「會計」類別，共214人搶3個名額，錄取率只有1.4%。

2025-05-04 10:58
iPhone 18轉變！外媒爆「升級版與平價版分開賣」　代工壓力緩解

iPhone 18轉變！外媒爆「升級版與平價版分開賣」　代工壓力緩解

蘋果傳出調整iPhone銷貨節奏重大轉變，明（2026）年秋季新品發表會只會看到iPhone 18 Pro以上機型，新款摺疊機也將於此時問世；至於標準款、平價iPhone 18則要等到2027年春季才會看到。由於銷貨策略調整，供應鏈代工趕出貨壓力也會緩解。

2025-05-04 10:47
科技巨頭財報亮眼！　一表看10檔雙位數報酬全球科技股票基金

科技巨頭財報亮眼！　一表看10檔雙位數報酬全球科技股票基金

根據統計（截至2025/5/1），MSCI世界資訊科技指數最新收盤點位為724.18，已高於關稅戰股災爆發前1日（4/2）的708.2，且近1周漲幅達4.2%，優於MSCI世界指數同期間的1.9%，也進一步帶動投信發行的全球科技股票基金自此波行情低點強彈，包括宏利全球科技、華南永昌未來科技、日盛全球關鍵半導體、復華全球物聯網科技、路博邁5G股票、台新美日台半導體、凱基雲端趨勢、兆豐全球元宇宙科技、景順全球科技、統一全球新科技等10基金波段漲幅逾10%，表現相對亮眼。

2025-05-04 06:05
中華精測4月營收4.02億元　年成長81.5％

中華精測4月營收4.02億元　年成長81.5％

中華精測公布 2025年4月份營收報告，單月合併營收達4.02 億元，較前一個月成長3.5％，較去年同期成長 81.5％ ; 累計今年前4月合併營收達15.54億元，較去年同期成長 73.3% 。受惠於高效能運算 (HPC) 相關高速測試載板訂單動能持續、隨著車載相關晶片及智慧型手機次世代晶片 (AP) 測試訂單進入工程階段，今年第二季業績可望持續成長走勢。

2025-05-04 06:00
金利食安暫定5／20掛牌上櫃　8日起公開申購、抽中可賺1.4萬元

金利食安暫定5／20掛牌上櫃　8日起公開申購、抽中可賺1.4萬元

亞洲首家量產HPP冷壓蔬果汁食品廠金利食安（7743）暫定5／20掛牌上櫃，暫定承銷價28元，並將於5／8起公開申購，以2日興櫃盤中高點42元計，抽中一張可賺1.4萬元。展望未來，將積極擴展全球市場，目標進軍歐洲及東南亞市場，提升營運動能。

2025-05-04 06:00
快訊／南港LaLaport停電提早打烊　台電聲明：用戶設備異常

快訊／南港LaLaport停電提早打烊　台電聲明：用戶設備異常

台北市南港LaLaport今（3日）晚7點多發生大停電，原定晚間10點打烊提前至晚間8點40分，台電聲明指出，供電系統運作正常，為用戶自備開關設備異常所致。

2025-05-03 21:25
長榮航「讓我伴你飛」關注兒童早期療育計劃　捐贈百萬早療服務車

長榮航「讓我伴你飛」關注兒童早期療育計劃　捐贈百萬早療服務車

長榮航（2618）自2023年起啟動「讓我伴你飛-兒童早期療育關注支持計劃」正式迎來第3個春天，積極響應聯合國《兒童權利公約》與《身心障礙者權利公約》，持續深耕發展遲緩兒童的療育需求，今年更將計劃升級，今（3）日攜手伊甸基金會及心路基金會，於台北市立動物園舉行「2025長榮航空讓我伴你飛─伴飛公益日」，長榮航也宣布捐贈2台早療服務車給2家基金會，並協助早療教室的優化翻修，捐贈金額達220萬元，期能以實際行動號召更多人參與，為慢飛天使譜寫美好未來。

2025-05-03 18:30
綜所稅網路申報7大繳款方式一次看！　信用卡7／10請款

綜所稅網路申報7大繳款方式一次看！　信用卡7／10請款

113年綜合所得稅申報已從本（5）月1日起跑，如果採網路申報，多達7種多元繳款方式，但不管是選擇轉帳、信用卡或臨櫃繳款，財政部提醒，注意所選擇繳稅方式何時扣款，其中較多人使用信用卡與委託取款轉帳會在7月10日請款或陸續扣款。

2025-05-03 13:03
亞馬遜才示警關稅衝擊　貝佐斯爆計劃出售48億美元持股

亞馬遜才示警關稅衝擊　貝佐斯爆計劃出售48億美元持股

亞馬遜 （Amazon）本周公布財報才示警第2季前景可能受關稅衝擊，創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos） 就計劃在未來13個月內出售最多2500萬股亞馬遜股票，以周五股價推估總價值約48億美元；此舉引發市場關注，外界認為或與川普政府加徵關稅政策及經濟不確定性升高有關。

2025-05-03 10:26
台股周線大漲4.6%力圖收復崩跌缺口　法人：量能不足留意上檔承壓

台股周線大漲4.6%力圖收復崩跌缺口　法人：量能不足留意上檔承壓

受到美股大漲激勵，台股昨（2）日強彈552.61點，漲幅高達2.73%，帶動指數來到20787.64點，本周台股周線連二紅續揚，大漲914.91點、周線漲幅4.6%，法人指出，台股從美國總統川普對等關稅帶來股災後已反彈近3000點，從成交量能來看明顯出現萎縮，因此研判短線反彈雖然有望延續，但仍須留意上檔承壓，台股宜透過分批買進，個股表現將優於大盤。

2025-05-03 06:05

讀者迴響

熱門新聞

台幣狂升！　金融時報揭「關鍵原因」：央行操作空間恐受限

新台幣狂漲「越賣越虧」　機械業公會：漲到27元業者恐倒一半

新台幣匯價飆高！財經達人聯想到股房大跌時代

台幣匯率3字頭「以後買iPhone像買菜」

快訊／南港LaLaport停電提早打烊　台電聲明：用戶設備異常

看世博要有好腳力、走一天逾兩萬步　熱門展館可利用晚間離峰造訪

2025報稅「不同收入」怎麼刷最賺？　一表幫你選

台積電公務機大進化　工程師曝這件事

綜所稅「報扶養」親屬規定一文看　財部教戰4關鍵

科技巨頭財報亮眼！　一表看10檔雙位數報酬全球科技股票基金

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

王力宏演唱會踩空　唱一半「舞台突下降」

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

【惹錯人了！】陸男遊 #西班牙 遇 #搶匪 ！暴怒擒賊 #鎖喉 不鬆手

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366