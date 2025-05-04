iPhone 18轉變！外媒爆「升級版與平價版分開賣」　代工壓力緩解

▲蘋果公司。（示意圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

蘋果傳出調整iPhone銷貨節奏重大轉變，明（2026）年秋季新品發表會只會看到iPhone 18 Pro以上機型，新款摺疊機也將於此時問世；至於標準款、平價iPhone 18則要等到2027年春季才會看到。由於銷貨策略調整，供應鏈代工趕出貨壓力也會緩解。

外媒《The Information.》報導，Apple 計劃從 2026 年開始改變其旗艦 iPhone 系列的發佈周期。Apple 將在秋季發佈更昂貴的 iPhone 18 Pro 型號，推遲標準 iPhone 18 的發佈至2027年春季。

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此變動可能是因為 Apple 計劃在 2026 年推出摺疊 iPhone，這將加入現有的 iPhone 系列。秋季發佈將包括 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone 18 Air 和新的摺疊 iPhone。

隨後，在 2027 年春季，Apple 將發佈標準 iPhone 18 和更新版的 iPhone 16e。較便宜的 iPhone 型號將在印度進行製造試驗，因為 Apple 正在擴大努力以減少對中國製造的依賴。

外媒引述蘋果供應鏈業者看法，認為蘋果分階段發布新iPhone，能有效緩解代工廠的用工壓力，如果明年秋季一口氣推出6款機型的話，代工廠的用工需求將會激增。

天風國際證券分析師郭明錤則在個人「X」平台上指出，Apple預計2Q25在美國銷售的大多數iPhone之原產國為印度，主要原因是今年第1季有一部分銷美iPhone來自中國地區提前生產所致。

外媒指出，2026 年的摺疊 iPhone 將採用書本式設計，閉合時外部顯示螢幕為 5.7 英寸，打開時內部顯示屏接近八英寸。