ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

再度遭質疑中資　可成外資股東：已提供資料盼秉公處理

▲▼可成外資股東之一的王亞倫。（圖／外資股東提供）

▲可成外資股東之一的王亞倫。（圖／外資股東提供）

記者高兆麟／綜合報導

可成（2474）新加坡外資TIH投資管理公司近期因參與可成董事改選提名4席董事（含1席一般董事3席獨董），再度遭檢舉中資一事，外資表示，已經配合金管會查核，提供相關資料，惟對於金管會就同樣事項重覆進行查核，深盼主管機關金管會依法秉公辦理外，倘若僅因積極行使股東權，實踐股東行動主義，就遭金管會查核，此舉勢必形成寒蟬效應，更是開股東行動主義的倒車。

TIH強調，公司是外資機構法人，瓦山塔主基金有限公司、寶塔街有限公司兩者加起來的資產管理規模，超過30億美元，投資覆蓋多個亞洲國家逾20年，並已來台投資多年，投資多家台灣上市櫃公司甚至擔任多年獨立董事。近年來，全球興起「股東行動主義」，金管會更是戮力推廣股東行動主義，並推動多項相關措施，以促使上市櫃公司落實股東行動主義，其中行使股東提名權與提案權即為落實股東行動主義的重要事項。TIH等響應金管會的號召，在民國112年向可成就其112年股東常會行使提案權，不料，竟遭不肖人士誣指為假外資，當時金管會即來函進行相關查核，已經一一配合，提供相關資料予主管機關金管會後，並未認定有何不法事項。

TIH更提出疑問，今年再次響應金管會號召，落實股東行動主義，向可成就114年股東常會行使股東提名權，金管會竟針對同樣事項再次來函查核，實不知金管會監理標準及尺度為何？是針對所有外資機構法人逐一進行查核？還是針對行使股東行動主義者進行查核？究竟有何客觀跡象或事證而有必要再次進行查核？倘若因積極行使股東權，就遭金管會查核，這在其他股東行動主義更活耀的市場如日本、韓國，從未發生過，豈非讓國際外資機構法人不敢行使股東行動主義，此舉勢必形成寒蟬效應，更是開股東行動主義的倒車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，可成外資王亞倫更受亞洲公司治理協會（ACGA）邀請，於2024年年會擔任講者分享經驗，亞洲公司治理協會亦有報導可成在112年股東常會違法排除股東提案案例，更提到投保中心對於可成董事會拒絕納入股東提案至股東常會議程表達反對。而可成董事長洪水樹竟還表示：「如果不信任公司，就別投資」，這句話將股東行動主義者視為意圖干涉經營權的外來敵對勢力。然在等鍥而不捨的努力下，可成遂不敢再次於113年股東常會違法排除TIH等合法股東提案，且獲得許多外資機構法人投下贊成票，其中台灣前三大外資持股機構之一的貝萊德(Blackrock)更出具報告表達支持TIH等提出股東提案，並認為該提案能促使管理層在資本配置決策方面提供更高的透明度。

對於金管會就同樣事項再次對TIH重覆進行查核，該外資表示仍積極配合金管會提供最終受益人個人相關資料，相較於兩年前並無明顯差異，深盼主管機關金管會依法秉公辦理。而對於最終受益人個人相關資料，牽涉不同國家相關個資法例，盼金管會應以最高標準保密，避免發生個人資料外洩情事。

關鍵字： 可成外資股東

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【自己的罐罐自己求】萌汪小手狂揮向媽祖拜拜　網笑：比我還虔誠

推薦閱讀

新台幣強升帶動出國旅遊潮　台灣虎航、2檔觀光股漲停

新台幣強升帶動出國旅遊潮　台灣虎航、2檔觀光股漲停

新台幣今（5）日再度強勢升值，新台幣匯率驚見2字頭，迅速從31元攀升至29.6元價位，新台幣強升也進一步帶動國人旅遊意願，航空、觀光股走強，台灣虎航（6757）、燦星旅（2719）、易飛網（2734）盤中亮燈漲停。

2025-05-05 12:00
新台幣猛飆！專家嘆「看不到盡頭」　阻升訊號鎖定2重點

新台幣猛飆！專家嘆「看不到盡頭」　阻升訊號鎖定2重點

美國貿易談判正在進行中，降低非貿易壁壘預期心理、外資匯入，以及出口商拋匯等三大因素造成新台幣匯率急速升值，繼上週五（2日）升值1元多，今（5）日一度大升1元，外匯專家表示，這兩天新台幣急升，所有技術線型都失靈，只能看央行態度，或是美國財政部每半年發布「美國主要貿易對手國的匯率政策」出爐結果。

2025-05-05 11:42
台幣升出暴動！5大網銀全塞車　投資人哀「上不了車」

台幣升出暴動！5大網銀全塞車　投資人哀「上不了車」

受到川普關稅爭取進入優先談判的消息影響，新台幣匯率連兩個交易日盤中狂升逾1元，新台幣匯率迅速從31字頭攀升至29.6元價位，外匯交易量急遽增加，包括國泰世華、中信銀、台新銀、永豐銀、台銀等大型銀行網銀都出現系統塞機，投資人哀「上不了車」。

2025-05-05 11:03
快訊／日圓奔「0.2090」甜甜價　10萬台幣半個月多換5萬日圓

快訊／日圓奔「0.2090」甜甜價　10萬台幣半個月多換5萬日圓

受到台幣強升影響，台銀日圓現鈔牌告價在今（5）日上午9點40分44秒掛出「0.2090」甜甜價，拿10萬台幣換匯，可比半個月前多換逾5.3萬日圓。

2025-05-05 09:51
再度遭質疑中資　可成外資股東：已提供資料盼秉公處理

再度遭質疑中資　可成外資股東：已提供資料盼秉公處理

可成（2474）新加坡外資TIH投資管理公司近期因參與可成董事改選提名4席董事（含1席一般董事3席獨董），再度遭檢舉中資一事，外資表示，已經配合金管會查核，提供相關資料，惟對於金管會就同樣事項重覆進行查核，深盼主管機關金管會依法秉公辦理外，倘若僅因積極行使股東權，實踐股東行動主義，就遭金管會查核，此舉勢必形成寒蟬效應，更是開股東行動主義的倒車。

2025-05-05 11:19
搶換外幣！他用網銀「等候時間大於5分鐘」：是在買演唱會門票嗎？

搶換外幣！他用網銀「等候時間大於5分鐘」：是在買演唱會門票嗎？

新台幣匯率連兩個交易日盤中狂升逾1元，新台幣匯率迅速從31字頭攀升至29.6元價位，臉書粉專「王董的大盤籌碼」指出，受傷的不只是出口導向收美金的電子股，還有持海外債券的金融業，尤其是壽險業更是重傷，此外，他用網路銀行換外幣，卻出現排隊等待的畫面，驚呼「我是在買什麼演唱會門票嗎？」

2025-05-05 11:37
台灣虎航看準南部旅運需求　7月開航高雄-仙台航線

台灣虎航看準南部旅運需求　7月開航高雄-仙台航線

台灣虎航（6757）看好南部旅運市場潛力，繼1月開航高雄-札幌（新千歲）航線後，今（5）日宣布將於7月開航高雄-仙台航線，此航線不僅是高雄出發飛日本的第8條航線，也是高雄出發首條直飛日本東北地區的航線。

2025-05-05 10:50
首檔主動式ETF今掛牌　跌破10元票面

首檔主動式ETF今掛牌　跌破10元票面

全台首檔主動式ETF，野村投信募集發行之野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），於今（5）日起以10.14元掛牌上市，惟受到大盤由紅翻黑拖累，一度跌破10元票面，最低來到9.85元。

2025-05-05 10:33
快訊／台幣又升逾1元見「2字頭」　2大壽險金控重摔

快訊／台幣又升逾1元見「2字頭」　2大壽險金控重摔

台幣升勢驚人，今（5）日開盤15分鐘內又再度升逾1元，衝至29元。兩大壽險型金控國泰金（2882）、富邦金（2881）承壓，盤中皆重摔逾半根。

2025-05-05 09:27
台積電漲7元至957　台股漲逾90點挑戰20900

台積電漲7元至957　台股漲逾90點挑戰20900

美股持續走揚，台股在台幣強升、台積電（2330）等權值股獲買盤加持下，今（5）日開盤溫和上揚，台積電漲7元至957元，加權指數上漲逾97點至20885點，挑戰20900點整數關卡。

2025-05-05 09:05

讀者迴響

熱門新聞

台幣飆升這產業成苦主！專家：恐發不出股利

快訊／台幣又升逾1元見「2字頭」　2大壽險金控重摔

台幣升出暴動！5大網銀全塞車　投資人哀「上不了車」

台幣強升飆2字頭？　外商銀行看法曝光

快訊／日圓奔「0.2090」甜甜價　10萬台幣半個月多換5萬日圓

兆豐銀42萬數位存戶注意！6／23前未提權　ATM日額縮至1萬元

重機大廠KTM退出台灣！622億債瀕臨破產

台幣瘋狂升值！他點名「2類人」要傷腦筋了

台幣強升「不利1產業」股價會跌？　不敗教主搖頭了

首檔主動式ETF今掛牌　跌破10元票面

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366